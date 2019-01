Kutná Hora – Žádost o řešení problémového parkování v okolí kostnice bylo předmětem dopisu, prostřednictvím kterého oslovil osadní výbor Sedlce kutnohorské radní.

Kostnice v Kutné Hoře | Foto: Deník

Někdejší hřbitovní kaple je v současnosti nejvyhledávanější kutnohorskou památkou a v tabulkách předstihla i chrám sv. Barbory. Tento klad z hlediska cestovního ruchu má ale i svou stinnou stránka. Tou je právě parkování turistů. Autobusům, které parkují v přilehlých ulicích, často běží naprázdno motory a hluk z nich obtěžuje místní občany. Výbor v dopise požadoval instalaci značek zákazu stání pro autobusy v okolí kostnice.

Podle starosty města Ivo Šance je to komplikovaná záležitost. „Na tento požadavek nemůžeme jen tak jednoduše přistoupit, protože jsou tam také opačné žádosti," řekl. Důvodem váhání radních je fakt, že by instalace zákazových značek problém parkování nevyřešil. „Nemůžeme to řešit zákazem stání v jedné ulici. Problém by byl tak pouze přesunout do ulic ostatních," vysvětlil starosta.

Běh na dlouhou trať

Problémem parkování v Sedlci se radní zabývají již delší dobu. „Jednáme se schwarzenberskou kanceláří o řešení formou směny pozemků pro vybudování záchytného parkoviště poblíž schwarzenberského zámečku," doplnil starosta Šanc s tím, že záležitost je složitým během na dlouhou trať.