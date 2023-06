/FOTO, VIDEO/ Prodejna potravin v Tyršově ulici v Kutné Hoře skončila. Firma Unikom, která objekt nyní vlastní, už ji nechtěla dále provozovat, protože byla dlouhodobě ztrátová. Obyvatelé části Žižkova jsou z toho zdrcení. Do obchodu to měli v podstatě pár kroků a navíc si smíšenku téměř před čtvrt stoletím stavěli vlastníma rukama.

Smíšenku na Žižkově v Kutné Hoře po 45 letech zavřeli. | Video: Jana Adamová

Prodejna na rohu Tyršovy a Chelčického ulice tady fungovala dlouhých 45 let. V roce 1978 ji postavili místní obyvatelé v takzvané akci Z, jen krátce poté, co si dostavěli vlastní řadové domy. Po privatizaci pak několikrát změnila majitele.

„Stavěli jsme ji všichni co tu v ulici bydlíme, cihlu po cihle. A jak je vidět je to pořád velmi zachovalá stavba. Teď je to pro nás po těch letech žalostný pohled,“ vzpomíná Jiří Kavalír. Na pozemku vedle obchodu ještě vybudovali malé hřiště, aby si zdejší děti měly kde hrát.

Do krámu to tak lidé z této části Žižkova měli celé ty roky doslova jen přes ulici a zvykli si na to. Občas tu nakupovali také klienti ze sousedního domova pro seniory, kteří se většinou pohybují jen s chodítky a nákupy v jiné části města tak pro ně nepřicházejí v úvahu. Prodejna měla otevřeno každý všední den už od 6 ráno a zavírala v pět hodin odpoledne. Kromě pečiva, které prý bylo slabou stránkou zdejšího sortimentu, protože ho bývalo málo, se tu dalo nakoupit všechno, co v běžném obchodě s potravinami.

Zdroj: Jana Adamová

„Lidé stárnou, dnes jsme tady už téměř všichni důchodci a prodejnu nám najednou a bez varování zavřeli. Když nemáte auto, nemáte šanci si pořádně nakoupit,“ říká Marie Nácovská.

Další obchod s potravinami – Coop Jednota, je ve Vojtěšské ulici kousek pod poliklinikou, což je zhruba necelý kilometr od uzavřené prodejny v Tyršovce. Svižnou chůzí tam člověk dojde za deset minut. Jenže pro starší nebo hůře pohyblivé lidi to už může být velký problém. „Do Jednoty se teď navíc vrhli všichni tady z okolí. Dnes už tam skoro ani nezaparkujete, když si přijedete nakoupit. Takže ano, obchod nám chybí a chybět bude a není nám lhostejné, že ho zavřeli,“ dodává Jiří Kavalír.

Jenže podle firmy Unikom z Kutné Hory, která žižkovskou smíšenku provozovala a je i současným vlastníkem objektu, byl obchod už několik posledních let značně ztrátový. Výrazně ubylo zákazníků, kteří v něm nakupovali a jeho provoz se stal jednoduše neudržitelným. „Do budoucna jsou samozřejmě plány využít prostor jako celek, ale v tuto chvíli není nic odsouhlasené, tak bych nerad říkal nějaké spekulace,“ sdělil ředitel závodu Michal Kedršt s tím, že variantou může být třeba prozatím i dočasný pronájem budovy. O tom, co bude s budovou i pozemky rozhodnou sami vlastníci společnosti.