Propad se sledován i prostřednictvím dronu.Zdroj: se souhlasem Diamo, státní podnik

Jak dále uvedla, mladší z obou propadů pořád ještě není stabilní a jeho současný objem činí asi 31 tisíc kubických metrů. Jen pro srovnání – propad z roku 1969, který se nachází o několik metrů dál má objem 5 tisíc kubíků. Pracovníci z odštěpného závodu Správy uranových ložisek v Příbrami proto kráter neustále sledují a to jak přímo v terénu tak i ze vzduchu pomocí dronu.

Propad na Kaňku na YouTube kanálu Martina Součka:

Zdroj: Youtube

Plot, který teď celé území natrvalo ohraničil, má zajistit hlavně bezpečnost lidí, kteří se na Kaňku pohybují. Pravě v blízkosti propadů totiž vede naučná Stříbrná stezka, přesněji její severní okruh. Jednou z jeho zastávek, které přibližují historii důlní činnosti, je mimo jiné právě propad z roku 1969 mezi starými doly Kříž a Vidrhol. „O zákazu vstupu do této oblasti jsme informovali Klub českých turistů (KČT) v Kutné Hoře a byla vytyčena náhradní trasa,“ doplnila Hana Volfová.

Značení pro turisty bude nutné ještě upravit

Podle Jany Liberské z KČT přeznačil klub stezku už v červenci a to tak, aby se trasa vyhnula území, které DIAMO plánovalo zneprůchodnit. Ještě ale bude potřeba upravit místa jednotlivých zastávek, kde se nacházejí informační texty. „Měnilo se to několikrát, kvůli propadu nám tu dokonce vznikla taková osmička, přestože naučné stezky bývají značené jednosměrně kvůli posloupnosti zastavení. Už takhle je to na Kaňku kvůli těžbě takové zapeklité,“ vysvětlila Jana Liberská. Je přesvědčená, že celou severní větev bude nutné v budoucnu znovu upravit a předělat, aby byla lépe schůdná a turisté na ní nebloudili. To bude ale na pořadu dne nejdříve v příštím roce.

Zdroj: Vladimír HavlíčekArcheolog Filip Velímský už dříve řekl, že čím dřív se prostor oplotí, tím lépe. Právě nestabilní okraje jámy jsou tím největším nebezpečím pro případné zvědavé návštěvníky. „V momentě kdy dojde k takto masivnímu plošnému propadu jde už o havarijní stav. A tady platí, že se nechává i několik let doznít, aby přirozenou cestou, tedy i vlivem klimatických podmínek, docházelo k uvolnění a k pádu veškerých nestabilních vrstev a pak se stav případně mohl nějak řešit,“ vysvětlil Filip Velímský. Propady půdy nicméně nejsou v Kutné Hoře ničím neobvyklým. Město jimi trpí kvůli své hornické minulosti z dob, kdy se tu těžilo stříbro. Právě pod Kaňkem se rozkládá mohutný systém středověkých důlních děl, která dosahují i značné hloubky.