Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Prostor bývalé Avie v Kutné Hoře je stále opuštěný, plánovaný obchodní dům Tesco, který byl posledním záměrem, jak tuto lokalitu využít, nikde. Prostor je přitom značně zanedbaný a místy připomíná skládku s hromadou odpadků. Vedení města však stále neví, jak s touto lokalitou naloží, pozemky totiž nejsou v jeho vlastnictví a jejich cena na trhu je vysoká.

Pomoci by k tomu měl strategický plán města i společná pracovní schůzka s pracovníky odboru investic. „Nikdo ná neoslovil, pořád platí, že investor, který to koupil pro Tesco, má zájem, aby tam obchodní dům vyrostl. Zatím to tedy není na pořadu dne,“ uvedl starosta Josef Viktora (ANO).