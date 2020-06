Provoz městské hromadné dopravy je plně obnoven, vznikly dvě autobusové zastávky

Přesně týden je v Kutné Hoře obnoven provoz městské hromadné dopravy v původním rozsahu tak, jak fungoval před vyhlášením nouzového stavu, a to včetně víkendových spojů a linky, které zajíždí do centra města. Od srpna, nebo nejpozději se začátkem nového školního roku, by také cestujícím měly začít sloužit dvě úplně nové autobusové zastávky.

Autobusová zastávka Klimeška v Kutné Hoře. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek