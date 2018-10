Provoz na čáslavské interně jede v normálním režimu

Čáslav - Provoz na interně čáslavské nemocnice byl po letní částečně uzavírce plně obnoven. Dokončena byla zároveň druhá etapa modernizace nemocničního vybavení. Situace kolem čáslavské nemocnice se rozbouřila loni na podzim, kdy vedení radnice uvažovalo o tom, že se nemocnice z příspěvkové organizace města promění na společnost s ručením omezeným.

Městská nemocnice v Čáslavi.Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Několikaměsíční dohady skončily letos v březnu, kdy bylo rozhodnuto, že nemocnice zůstane minimálně dalších šest let příspěvkovou organizací. K plánované transformaci nakonec nedošlo kvůli dotacím, protože ministerstvo pro místní rozvoj takovou změnu v průběhu jejich čerpání neumožňuje. Město zároveň slíbilo, že se to nedotkne chodu oddělení v nemocnici.

Jenže už v červnu došlo k uzavření části interního oddělení, celkem se jednalo o 16 lůžek. Podle ředitele nemocnice Martina Nováka to bylo to z důvodu nedostatku personálu. Provoz na čáslavské interně byl ale omezený i průběhu letních prázdnin kvůli dovoleným personálu. Na ostatních odděleních provoz omezen nebyl. „V současné době je provoz interního oddělení standardně zajištěn, “ řekl Martin Novák.

Jako naprosto běžnou situaci vnímá přechodné uzavření interny čáslavský starosta Jaromír Strnad. „Je to běžný postup ve všech nemocnicích, kdy se přes léto například omezuje operativa na odděleních a zákroky jsou plánovány až na září. Nešlo vůbec o nic výjimečného,“ řekl Strnad.

Díky dotacím se už do nemocnice podařilo pořídit nemocniční přístroje a zdravotnickou techniku na různá oddělení za 38 milionů korun, další jako jsou třeba operační stoly či rentgenové zařízení by mělo být v nemocnici ještě do konce tohoto roku. Na modernizaci totiž čáslavská nemocnice získala celkem 55 milionů korun. To ale není všechno.

Čáslavské nemocnici se podařilo získat další dotaci ve výši 16 milionů korun na vybudování informačních technologií. Na druhou stranu je ale Nemocnice Čáslav ztrátová, hospodaření za I. pololetí tohoto roku skončilo ztrátou ve výši 5,3 milionu korun, ztráta za roky 2016 a 2017 byla 11,4 milionu korun. Právě ekonomické důvody byly těmi hlavními, proč se město o transformaci nemocnice uvažovalo. Zátěží je mimo jiné i vládou nařízené tabulkové zvyšování platů.

Ve Středočeském kraji jsou už pouze dvě nemocnice se statusem příspěvkové organizace. Kromě Čáslavi je to ještě nemocnice ve Slaném. Minimálně dalších šest let se v čáslavské nemocnici nic měnit nebude. Zachování chodu nemocnice ve stávajícím rozsahu bylo jednou z podmínek dotace. Město tak bude muset na její provoz přispívat ze svého rozpočtu.

„Příspěvky budou muset být větší, jinak to nepůjde. Na příští rok jsem odhadovali, že by to měla být částka kolem pěti milionů, ale to je jen odhad,“ uvedl Jaromír Strnad. Podle Nováka má zároveň nemocnice v Čáslavi má garanci ředitele VZP pro Prahu a Středočeský kraj, že bude fungovat v naprosto stejné struktuře, jako do teď v následujícím čtyřletém období.

Jako složitou vnímá problematiku zastupitel Martin Horský. „Systém proplácení od pojišťoven i další věci s tím spojené, jsou natolik složité, že je pro laika velmi těžké se v nich zorientovat,“ uvedl Horský s tím, že současným trendem ve zdravotnictví je „utahování“ kohoutů a to pak v první řadě dopadá na malé nemocnice jako je ta v Čáslavi.

„Jestliže je nemocnice příspěvkovou organizací města, má své vlastní vedení a je řízena radou města. Zásadní záležitosti existence nemocnice, její právní formy a případná finanční dotace spadá do kompetence zastupitelstva. O to víc by měla jít stranou jakákoliv politická příslušnost a společně bychom se měli snažit udělat pro naši nemocnici maximum,“ doplnil Horský.