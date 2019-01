Čáslav – Rekonstrukce mostu u železničního přejezdu v části Kalabousek u Čáslavi odstartuje v pondělí 20. března.

Řidiči jedoucí ze směru od Kolína a Kutné Hory budou muset od pondělí využít při cestě do Čáslavi objízdné trasy po čáslavském obchvatu. To samé platí i v opačném směru, protože most bude uzavřen pro veškerou dopravu. Uzavírka mostu potrvá do konce 31. května.