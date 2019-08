„Laboratoře budou sloužit pro výuku studentů vyšší odborné školy. Jedná se o laboratoře robotiky, zabezpečovací techniky, mikroprocesorové techniky a inteligentních domů,“ vyjmenoval ředitel školy Josef Treml.

V nových laboratořích se škola chystá díky nové partnerské firmě podílet na rozvoji témat jako jsou robotika, umělá inteligence či smart city, čímž se snaží nalákat i nové studenty.

Laboratoře budou využívat studenti oboru Automatizační technika, který se po prvním roce studia dále dělí do dvou zaměření, a to Automatizované systémy a Komunikační systémy. „Tento obor mohou studovat jak absolventi středních škol s technickým zaměřením, například na elektrotechniku, strojírenství či informační technologie, tak absolventi gymnázií,“ vysvětlil ředitel a dodal, že je stále možnost se ke studiu přihlásit. Na konci srpna se totiž uskuteční druhé kolo přijímacího řízení, podat přihlášku je ovšem možné pouze do pátku 16. srpna.