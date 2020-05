ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Skupinky do deseti osob budou dodržovat veškerá platná opatření, budou mít na sobě roušky, průvodce bude mít na tváři štít. Za uchem potom má mikroport s mikrofonem a na opasku reproduktor na baterie: to aby ho bylo lépe slyšet. „Přes štít se dá mluvit, je to lepší než rouška,“ zhodnotila opatření Andrea Kapounková.

V tuto chvíli však není ještě jasné, jaký zájem o prohlídky bude. Řada provozovatelů restaurací si například nebyla jistá, zda se lidé nebudou obávat koronaviru natolik, že 11. září nepřijdou na venkovní posezení, které bude v ten termín již možné; dá se předpokládat, že stejné úvahy budou mít i návštěvníci města.

„Zatím zájem netušíme. Minulý týden se asi dvacet návštěvníků přišlo podívat na nádvoří Vlašského dvora a ptalo se, kdy budou průvodcovské služby,“ uvedla Andrea Kapounková. Kutnohorská průvodcovská služba podle jejích slov ale dělá vše pro to, aby lidé věděli, že mohou od pondělí 11. května vyrazit na komentovanou prohlídku. „Zatím ale potvrzenou objednávku nemáme,“ dodala ředitelka.