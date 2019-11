„První Swap v Kutné Hoře začne v sobotu 23. listopadu ve 14 hodin, swapovat budeme do 18 hodin. Počet přinesených kusů není omezen, v rámci udržení kvality swapu je však nutné dbát na to, aby přinesené věci byly v perfektním stavu a funkční,“ prozradila za organizátory Jana Kličková.

Swap je jedním z nejekologičtějších způsobů, jak získat něco, co člověk potřebuje, zároveň však šetří přírodu i peněženku.

„Přineste cokoliv, co nepotřebujete, textil, rostliny, knihy, ale třeba i domácí výrobky, které by mohl využít někdo jiný, a vyměňte za něco, co se bude hodit vám,“ dodala Jan Kličková.

Na kutnohorském swapu se bude též česat. Můžete si nechat vytvořit účes podle svých představ a za něj věnovat dobrovolný příspěvek na Statek radosti.