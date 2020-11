Advent se o slovo hlásí také v Kutné Hoře

Zatímco na rozsvícení vánočního stromu si Kutnohořané budou muset počkat do pátku 4. prosince, první adventní vlaštovka už na Palackého náměstí v centru města přiletěla. V sobotu 28. listopadu byla v provozu jedna z prodejních dřevěných budek, ve které se prodávaly punč a trdelník. Jeho vůně, která provoněla celé náměstí, jako by do města přivolávala tu pravou vánoční atmosféru.