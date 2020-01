První miminko roku 2020 se přitom ve Středočeském kraji narodilo už patnáct minut po půlnoci 1. ledna. Byl to také chlapeček, který dostal jméno Marek a letošní prvenství si díky tomu připsala mladoboleslavská Klaudiánova nemocnice.

Na malého Marka a jeho rodinu čekají dárky od kraje, které plánuje rodině prvního miminka roku osobně přivézt hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová uprostřed příštího týdne. „Stejně jako každým rokem přejeme prvním miminkům do života jen to nejlepší, popřeji letos to samé i malému Marečkovi,“ konstatovala. „Především však hodně zdraví; to je nejdůležitější. Ať dělá svým rodičům stále radost,“ poznamenala.

Druhým středočeským miminkem roku 2020 je také chlapeček – Vítek, který se v porodnici Oblastní nemocnice Kladno narodil ve 2.35. Tři minuty po čtvrté hodině ranní pak v příbramské porodnici přišel na svět Matěj. Až v pořadí čtvrtým středočeským děťátkem se letos stala holčička: Eliška, jež se narodila v porodnici v Hořovicích těsně před pátou ranní.