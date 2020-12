Vánoční sbírky zajistí krmivo pro psy v kutnohorském útulku na celý rok

/FOTOGALERIE/ Až do poslední adventní neděle mohou lidé přispět do kutnohorské vánoční sbírky pro opuštěné psy. Do nových prostor Informačního centra města v Kollárově ulici, které sbírku pořádá společně s místní záchytnou stanicí pro opuštěné a nalezené psy, lze nosit granule, konzervy, pamlsky, hračky nebo staré deky a spacáky.

Do útulku chodí psy venčit také dobrovolníci. Mezi ně patří i Roman Čonka. Pejsci ho milují. | Foto: Deník / Hana Kratochvílová

Za nápadem stojí příběh jedné milované psí seniorky, o kterou její majitelé přišli. „Ten nápad mi zrál v hlavě dlouho. Pak jsme museli nechat uspat naši osmnáctiletou fenku, kterou jsme měli právě z kutnohorského útulku,“ vypráví Martin Betuštiak z kutnohorského informačního centra, kterého místní lidé znají současně jako člena ochotnického spolku Tyl. Pamlsky i teplé deky Kvůli koronaviru se ale musel začátek sbírky posunout. „Původně jsme chtěli začít dříve, nakonec sbírka odstartovala se znovu otevřením informačního centra na začátku prosince. Lidé jsou úžasní, nosí pamlsky, granule i teplé deky,“ dodává Martin Betuštiak. OBRAZEM: Lidé vzpomínali také na své zvířecí kamarády. Na hřbitově na Kaňku Přečíst článek › Období před nadcházejícími vánočními svátky je podle něho pro sbírku nejvhodnější. „Lidé chtějí pomáhat. Navíc si myslím, že jim vyhovuje, když mohou dar pro pejsky nechat u nás v íčku v centru města a nemusí jet až na druhý konec Kutné Hory do útulku,“ míní Betuštiak. V kutnohorském psím útulku jsou vděční za každou pomoc. Podle vedoucí útulku Pavla Pallendala tam totiž pejskové z vánočních sbírek žijí v podstatě celý rok. „To, čím lidé přispějí do sbírky nebo přinesou přímo k nám do útulku, využíváme pak v průběhu dalšího roku,“ řekl. Přes dvě stě psů za rok Zařízení přijme za rok kolem dvou set psů, zhruba stejný počet se jich pak vydá do nové domácí péče. S útulkem spolupracuje skupina dobrovolníků, kteří chodí se psy na procházky a někdy si je berou i domů na víkendy. V Ostrově u Bohdanče vzniká unikátní muzeum. Nabídne téměř 250 úplných krojů Přečíst článek › Podle Pallendala je teď v útulku méně psů než obvykle. „Bylo to tak i při první vlně koronaviru na jaře. Myslím si, že to může být tím, že lidé mají více volného času a méně možností, jak ho strávit. Mají tak prostor se pejskům více věnovat,“ vysvětlil vedoucí kutnohorského útulku. A kolik toho vlastně průměrný pes potřebuje ke správné výživě? „U denní dávky krmiva pro větší psy o váze v rozmezí 15 až 30 kilogramů můžeme počítat 100 gramů granulí na 10 kilo živé váhy. Pokud ovšem jde o psy například ve špatném psychickém a fyzickém stavu, lze denní dávku stanovit až na půl kilogramu na den,“ dodal Pallendal.

