Ptáme se bývalého a nového starosty Kutné Hory

Kutná Hora – Místostarosta starostou, starosta zastupitelem. Výsledek zemětřesení, které kutnohorská radnice zažila minulý týden. Deník oběma mužům, Josefu Viktorovi (ANO), novému starostovi Kutné Hory a Martinovi Starému (ZMĚNA), starostovi odvolanému, položil několik stejných otázek.

V nich se oba vyjadřují k nastalé situaci, včetně toho, co stálo za Starého pádem nebo toho, zda se chystají znovu oslovit voliče v komunálních volbách. Každý z nich podle očekávání vidí situaci trochu jinak.

Zatímco Josef Viktora vidí příčinu zejména v neustálých půtkách mezi opozicí a koalicí, které převládají už několik volebních období, Martin Starý naznačuje, že za jeho odvoláním stojí zákulisní praktiky, ve kterých prý jde nejen o moc nad městem, ale také o hodně peněz pro některé „vyvolené“ a až čas prý ukáže, co skutečně za jeho odvoláním stálo.

Buď jak buď, do konce volebního období zřejmě Kutnou Horu ze starostovského křesla povede Josef Viktora.

Odpovídá Josef Viktora

Co si myslíte, že obrazně řečeno zlomilo vaz Martinu Starému? Co bylo hlavní příčinou jeho odvolání?

Já se k téhle otázce strašně nerad vyjadřuji. Myslím si, že to byla hlavně nekomunikace z jeho strany s opozicí. Bývalý pan starosta se nechal strhnout spíše bojem s opozicí a svým vlastním postojem. Zbytečně převládaly praktiky z minulosti, z minulého vedení, kde se to nějakým způsobem vymezilo.

K jeho odvolání ale určitě přispěl i nesoulad v jeho vlastním uskupení, tedy Kutnohorské změně. Komunální politici musejí přijímat i kompromisy a zároveň respektovat sliby voličů.

Co teď plánujete dál, co máte jako hlavní cíl svého starostovského působení na kutnohorské radnici?

Hlavní cílem bylo schválit rozpočet na příští rok, což se nám podařilo bez velkých problémů. Moje představa je, že chci radu, kde bude zastoupení všech politických subjektů.

Komunální volby jsou za rohem, půjdete do nich? A se stejným uskupením jako do těch minulých?

ANO do voleb určitě půjde. Já osobně také, ale v tuto chvíli nevím, jestli jako lídr strany, to je všechno ještě předmětem jednání a bude se to odvíjet od celkové předvolební situace.

Pokud by k tomu situace dospěla, přijal byste po říjnových volbách 2018 znovu post starosty?

Ano.

Odpovídá Martin Starý

Co si myslíte, že Vám obrazně řečeno zlomilo vaz? Co bylo hlavní příčinou Vašeho odvolání?

Já si myslím, že mi nic vaz nezlomilo. Možná to odvolání mou pozici před komunálními volbami v Kutné Hoře naopak posílí. Podobně, jako tomu bylo u pana Babiše před parlamentními volbami. On byl přece také nejdřív odvolán – a pak vyhrál volby. To ukáže čas.

Pokud myslíte „za co“ jsem byl odvolán, žádný pádný a jasný důvod jsem neslyšel. Tuším, že jsem některé hráče mohl hodně vyděsit tím, co jsem nedávno začal připravovat. A jim se podařilo zařídit, abych v tom nemohl pokračovat z pozice starosty města. Je to velká hra, hra ne zrovna čistá, ve které jde nejen o moc nad městem, ale také o hodně peněz pro některé „vyvolené“. Ale i taková politika může být.

Takže důvody odvolání si zatím nechám pro sebe. Až přijde čas, bude velké překvapení, co ve skutečnosti za mým odvoláním stálo.

Co teď plánujete dál, zůstanete řádným zastupitelem nebo kutnohorskou radnici úplně opustíte?



Rozhodně zastupitelem zůstanu. Budu dál zastupovat zájmy občanů, kteří mne zvolili a dali mi důvěru. Samozřejmě až do konce volebního období, slíbil jsem to a dlužím jim to. Mimo jiné budu dohlížet na to, aby všechny mnou úspěšně rozjeté projekty ku prospěchu města a jeho občanů běžely dál.

Také se budu na radnici hodně ptát na to, co se tam zrovna teď děje, i když to pro ně třeba nebudou zrovna příjemné otázky.

Komunální volby jsou za rohem, půjdete do nich? A se stejným uskupením jako do těch minulých?

Teď je to hodně čerstvé, ale ohlasy a podpora lidí mne utvrdila v tom, že za mnou většina z nich stojí. Tato veřejná a viditelná většina je pro mne mnohem důležitější, než těch pár rukou, které se zvedly pro mé odvolání.

Já si podpory lidí ve městě vážím a budu na ni reagovat usilovnou prací ve prospěch celku. Uskupení zůstává. Otázkou do budoucna je spíš obnova našich řad, rádi uvítáme nové aktivní a loajální lidi.

Pokud by k tomu situace dospěla, přijal byste po říjnových volbách 2018 znovu post starosty?

Ve funkci starosty jsem získal hodně zkušeností, ale zažil jsem i mnoho zklamání, včetně zrady z vlastních řad. Poučilo mne to. Připravili jsme tu k realizaci řadu velkých projektů, ale i menších věcí, ze kterých město bude čerpat užitek ještě mnoho let po nás. Pokud chceme, aby zde žili a stěhovali se sem mladí a noví lidé, nemůžeme spravovat město jen konzervativně. Musíme hledat a rozjíždět nové věci, i když se podaří jen některé. Takový je život.

Bez ohledu na to, že už bych věděl, do čeho jdu, na koho a na co si mám dávat pozor a jak postupovat při vedení města, nechci spekulovat o funkci starosty. Voliči rozhodnou. Někteří starostové v Kutné Hoře byli ve své funkci po více volebních období za sebou, někteří ne. Po volbách uvidíme.