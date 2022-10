Série akcí se vstupem zdarma, nabízející stánky i doprovodný program na pódiu od 10 do 18 hodin, zvolna spěje do finále: chystají se tři poslední zastavení, z nichž to nejbližší bude právě v Kutné Hoře. Těmi dalšími se v následujících týdnech – opět vždy v sobotu – stanou Mělník a Kladno. Ani v Kutné Hoře podobně jako v rámci minulých osmi zastavení nebudou chybět pražská pop-rocková skupina Eddie Stoilow, vystoupení zpěvačky Šárky Vaňkové či zábava pro menší děti.