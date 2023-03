"Máme tak vytipováno pět lokalit, kde bychom informativní radary chtěli umístit. Stávající tři úsekové zůstanou tam, kde jsou," uvedl Seifert. Podle ředitele Městské policie Kutná Hora Václava Marečka jde převážně o úseky, kde se pohybuje hodně chodců a kde řidiči častěji bourají.

"Jako příklad bych uvedl křižovatku ulic Československých legionářů a České, kde jsou dva přechody, které využívají senioři a školní mládež. Jedná se o úsek, kde řidiči obecně nedodržují povolenou rychlost," upřesnil Mareček. Dodal, že při silničních kontrolách tu strážníci v minulosti opakovaně naměřili rychlost přes 60 km v hodině, což v konečném důsledku vede k vážnějším dopravním nehodám.

Dalšími úseky, které si podle všeho zaslouží větší kontrolu nad řidiči, je příjezd do města směrem od Kaňku k obchodnímu domu Kaufland, Čáslavská ulice na Karlově, silnice u Foxconnu a Česká ulice u hřbitova, v místech, kde je přechod pro chodce a současně nepřehledná zatáčka. "Tam kde jsou radary se obecně doprava zklidní, čímž se do značné míry přispívá k větší bezpečnosti a to zejména chodců," dodává ředitel Městské policie KH.

Město současně plánuje vypsat výběrové řízení na pronájem stávajících úsekových radarů na Kaňku v Kouřimské a v Malíně, protože příští rok vyprší nájemní smlouva. Starosta upřesnil, že nově by systém měl být propojený a přístup do něj budou mít i strážníci městské policie.