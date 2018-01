Radní zasednou v osmi poprvé v novém roce

Kutná Hora - Kutnohorské radní čeká první oficiální zasedání v tomto roce. Jednat budou ale stále v „oslabení“, protože jedno křeslo v devítičlenné městské radě je kvůli rezignaci Martina Hlavatého (ALTERNATIVA) stále volné.

Proč ale radu po pouhém měsíci opustil, není úplně jasné, konkrétní důvody totiž neprozradil: „Nebudu se k tomu vyjadřovat. Kdo by měl v radě usednout v tuto chvíli vůbec netuším, už ani nevím, kdo je opozice a kdo koalice,“ řekl Martin Hlavatý.

Existuje přitom hned několik variant, kdo by jej mohl nahradit. Navíc se v kuloárech spekulovalo, že radu by měl ještě opustit Zdeněk Hadrovský (ČSSD), který na prosincovém jednání městských zastupitelů uvedl, že své další setrvání v radě ještě zváží. Stalo se tak bezprostředně po té, co se svou spolustranickou kolegyní Ivou Pospíšilovou (ČSSD) ustáli pokus o odvolání právě z postu radních.

Tomu čelili poté, co ČSSD oficiálně vypověděla koaliční smlouvu s ANO a Kutnohorskou změnou. Nyní má ale Zdeněk Hadrovský jasno: v městské radě zůstane i nadále. „Nechal jsem si to projít hlavou a v radě setrvám, už proto, že nám mnozí zastupitelé naším neodvoláním vyjádřili podporu. Rozhodl jsem se tak po poradě s vedením kutnohorské ČSSD. Samozřejmě mám představu, kdo by mohl nahradit Martina Hlavatého, ale zatím to neprozradím,“ uvedl Zdeněk Hadrovský s tím, že konkrétní jednání na toto téma od začátku roku zatím neproběhla.

„Jak bylo zastupitelstvo i rada na sklonku roku celkem živoucí organismus, tak je nyní klid. To bylo něco, co jsem chtěl na úřad vnést jako místostarosta, pokud bych byl býval zvolen,“ doplnil Hadrovský.

Zároveň ale upřesnil, že to, jak se úřad v prosinci restrukturalizoval, nevnímá jako úplně šťastné řešení. „Pokud ale bude na práci konečně klid, bud to jedině dobře. Situace na úřadě už byla příliš vyhrocená a přiznám se, že jsem si takhle práci pro město nepředstavoval,“ dodal Hadrovský.

Podporu setrvání v městské radě oběma sociálně – demokratickým zástupcům už dříve vyjádřil i současný starosta Kutné Hory Josef Viktora, který uvedl, že v tajné volbě pro jejich odvolání nehlasoval a městskou radu by měl rád ve složení zástupců většiny politických uskupení. Což se do určité míry daří, neboť mezi radní „pronikl“ další ze zástupců takzvané opozice, Karel Koubský st. (KDU-ČSL).

Ten se stal novým radním automaticky poté, co obsadil křeslo místostarosty města, odvolaný starosta Martin Starý naopak křeslo radního musel opustit. Jednou z diskutovaných kandidátek je i zastupitelka Běla Hejná (ČSSD). Byla navržená jako protikandidátka právě při volbě proti Martinu Hlavatému, kandidatury se však tehdy vzdala s tím, že Martin Hlavatý bude lepším kandidátem.

Stejně tak učinila ve chvíli, kdy byla navržená na post místostarostky proti Karlu Koubskému st. Nyní se ale situace pravděpodobně změnila. „Je to funkce, na které rozhodně nelpím, ale pokud by mě zastupitelé na pozici radní vybrali, zřejmě bych kandidaturu přijala. Jsem na konci své profesní kariéry a práce, která mě předtím velmi zaměstnávala, bude méně. Na druhou stranu nevím, jak to v radě chodí, jestli jde o tým lidí, který spolupracuje, nebo si spíš hází klacky pod nohy. Každopádně novým radním by měl být někdo, kdo vrátí radní na zem ve chvíli, kdy budou chtít uspokojit především své osobní a politické ambice. Nemohu se zbavit pocitu, že právě tohle se v zastupitelstvu mnohdy děje,“ řekla Běla Hejná. O novém radním by měli městští zastupitelé rozhodovat na svém jednání 30. ledna.