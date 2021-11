Proč ale byl Petr Geřábek fakticky odvolán až o dva měsíce později v době vrcholící pandemie doslova ze dne na den? Končící ředitel uvedl, že i jeho celá věc překvapila. O rozhodnutí dozorčí rady prý nevěděl.

„Před dvěma měsíci nemocnice výdělečná nebyla, noví lékaři přišli na internu až v říjnu, kdy se teprve naplnil ekonomický výsledek NIP. Když se podívám na dílčí hospodářský výsledek nemocnice za říjen a listopad, není ztrátový, je na nule a dá se předpokládat, že vyrovnaný zůstane i nadále. K tomu nemocnice dospěla pod mým vedením, což se ale ukáže až v příštím roce,“ uvedl Geřábek, který v kutnohorské nemocnici zůstane nadále jako ortoped.

Ředitele kutnohorské nemocnice Petra Geřábka odvolali z funkce

„Jako lékař budu pokračovat dál, v Kutné Hoře žiji a mám tady k tomu vztah. V nemocnici jsem navíc už od roku 2008. Způsob odvolání mě mrzí hlavně kvůli pověsti nemocnice. Budovali jsme image, snažili jsme se Kutné Hoře vrátit dobrou pověst, to ale chvíli trvá. Tento způsob tomu vůbec nepřispěje,“ doplnil.

Ředitelská náhrada za Petra Geřábka v tuto chvíli není. „Nyní bude kutnohorská nemocnice řízena z Kolína, časem bude dle organizačního řádu Oblastní nemocnice Kolín vybrán vedoucí pracoviště Kutná Hora,“ sdělil ředitel Oblastní nemocnice Kolín Petr Chudomel.

Středočeský lékař se ostře obul do antivaxerů. Jeho vyjádření visí až v Bavorsku

Poté, co Geřábkovo odvolání vyplulo na povrch, začali se mnozí Kutnohořané ptát, jak to s „jejich“ nemocnicí bude dál, jestli se z ní definitivně nestane jen „odložiště kolínské nemocnice“. „Všichni se toho bojí, ale těžko to teď prediktovat. To ukáže až příští rok, ekonomicky by měl být ale vyrovnaný,“ podotkl Geřábek.

Petr Chudomel však uvedl, že nic dalšího se měnit nebude. „Garantujeme strukturu i rozsah péče, stejně jako mzdy zaměstnanců,“ řekl.