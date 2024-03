Objednáno je dvaadvacet RegioPanterů

České dráhy pro Středočeský kraj a Prahu objednaly celkem 22 třívozových jednotek RegioPanter 640.2 PID, které budou od nového jízdního řádu v prosinci 2024 obsluhovat spěšné vlaky z Prahy do Kolína a Kutné Hory a osobní vlaky linky S4 z Prahy do Kralup nad Vltavou, Roudnice nad Labem a dál až do Ústí nad Labem. Nové vlaky doplní současných 21 700 míst k sezení poskytovaných jednotkami CityElefant na elektrifikovaných tratích o dalších 4 950 míst k sezení. To představuje navýšení kapacity elektrických vlaků PID o 18,5 %.

„RegioPantery jsou klimatizované, bezbariérové vlaky vybavené pro cestování osob na vozíku, rodiče s malými dětmi i náročné zákazníky, kteří vyhledávají 1. třídu a další doplňkové služby, jako je Wi-Fi, možnost napájet cestovní elektroniku nebo během cesty pracovat. S jejich provozem v řadě českých a moravských regionů máme dobré zkušenosti a u cestujících jsou to oblíbené vlaky. Jsem přesvědčen, že jejich nasazení do provozu koncem letošního roku přivítají také Středočeši,“ uzavírá Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.