/FOTO, VIDEO/ Kostel svaté Anny v Nových Dvorech je už více než 10 let v péči stavařů a restaurátorů. Barokní skvost nedaleko Kutné Hory byl v roce 2011 zařazen do programu Záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury a od té doby prochází generální rekonstrukcí.

Kostel sv. Anny v Nových Dvorech u Kutné Hory. | Video: Jana Adamová

Náklady na opravy už přesáhly 32 milionů korun a ještě nejsou u konce. Kvůli opravám je kostel dlouhodobě zavřený, Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec ale doufá, že ho do dvou let zpřístupní veřejnosti. „Moc se těšíme, až budeme moct ukázat světu, že v malé obci kousek od Kutné Hory stojí takový skvost a taková barokní perla jako je svatá Anna,“ říká ředitelka organizační složky farnosti Radka Krejčí.

Práce jako na kostele: špatný krov i statika

Práce na záchraně kostela postaveného v roce 1696 odstartovaly před dvanácti lety. Ze všeho nejdříve bylo nutné chátrající stavbu staticky zajistit, protože po celém obvodu se objevovaly trhliny. Kostel se musel doslova svázat stočenými nerezovými dráty a až poté se mohla udělat nová fasáda.

Radka Krejčí a Petr Cicvárek.Zdroj: Deník/Jana Adamová

Stejně dopadl i původní krov, který byl v havarijním stavu a hrozily další statické poruchy. „Muselo se udělat provizorní zastřešení a vyrobit nový krov. Největším problémem bylo sehnat místo, kde by bylo možné tak velkou kopuli postavit. To se nakonec podařilo v jedné z hal bývalých kasáren v Jihlavě,“ vzpomíná vedoucí technického úseku farnosti Petr Cicvárek.

Kulatá dřevěná konstrukce je navíc postavena středověkou technologií. V klenbě o průměru 18 metrů není jediný hřebík ani jiný kovový prvek. Celý objekt bylo nakonec nutné ještě odizolovat. To všechno trvalo šest let.

Barokní malby přetřeli na bílo

V roce 2016 se ke slovu dostali restaurátoři a práce na opravě interiéru kostela pokračují dodnes. „Kostel je náročná stavba a restaurování je ještě náročnější. Veškerý mobiliář je původní a je ho tady opravdu hodně. Vše se dělá po částech,“ vysvětluje Petr Cicvárek. Kvůli neodborným zásahům z minulého století bylo třeba obnovit štuky i barokní malby. Restaurátoři tu třeba za oltářem objevili takzvané iluzivní malby, které byly poškozené škrábáním a přetřené bílou barvou. A nejen ty. Většina výzdoby už je ale zrenovovaná.

„Byl to opravdu takový šedivák. Malby byly přetřené, zaprášené. Ve 20. století dostala většina kostelů ránu, protože se potřebné prostředky na opravy sháněly těžko. Tak se to řešilo takto,“ říká Radka Krejčí. Na restaurování čekají ještě barokní lavice, sochy z bočních oltářů i ty od vstupní brány a kostelní varhany, ze kterých bude koncertní nástroj. Uvnitř kostela je totiž podle farníků výborná akustika.

Miliony ze tří zdrojů

Opravy kostela si během dvanácti let vyžádaly už přes 32 milionů korun. Hradí je z části sama sedlecká farnost, dalším zdrojem jsou státní peníze z programu ministerstva kultury. Poslední tři roky na rekonstrukci přispívá i Středočeský kraj. „Covid nás výrazně zasáhl a my byli nucení hledat další zdroje financování. Reálně totiž hrozilo, že budeme muset práce ukončit. To se naštěstí nestalo,“ doplnila Krejčí. Farnost teď doufá, že práce na interiéru půjdou dobře a že koncem léta tu bude možné po dlouhých letech obnovit bohoslužby. Pro veřejnost by se pak kostel mohl otevřít v horizontu dvou let.

Zdroj: Deník/Jana AdamováKostel sv. Anny nechal na podnět kutnohorských jezuitů a sedleckých cisterciáků vystavět hrabě Bernard Věžník s Barborou Švihovskou z Reisenberku, svojí druhou manželkou. Stavitelem kostela byl Giovanni Battista Spinetti di Angelo, který se stal roku 1697 kutnohorským měšťanem, byl zde přijat do cechu zedníků a podílel se na stavbách v Kutné Hoře a okolí. Jde o hodnotnou raně barokní stavbu postavenou na kruhovém půdorysu s půlkruhovým presbytářem. Kostel tvoří střední křídlo stavebního komplexu areálu bývalého dominikánského kláštera, který byl postaven na půdorysu tvaru písmene E.