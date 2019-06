Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Rekonstrukce parku pod Vlašským dvorem se letos nestihne. Vyplývá to z informací zveřejněných kutnohorskou radnicí. Nejbližším předpokládaným termínem je nyní březen roku 2020, ani tehdy ale nebude rekonstrukce kompletně dokončena.

„Všechny detaily a dílčí práce do března určitě nestihneme, to je termín, dokdy musíme dokončit práce, které určují podmínky dotace,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN-Šance pro Kutnou Horu) s tím, že to je otázka minimálně dalšího roku.