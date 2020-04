ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

To je příklad Josefa Svobody z Kutné Hory. „Ubyla všechna práce, přerušil jsem podnikání. Lidé se bojí,“ vysvětlil. Přitom ještě na jaře plánoval, že pro podnikání pořídí nové auto. „Když jsme to ale vydrželi dosud, tak by asi bylo zbytečné opatření proti šíření viru uvolňovat, kdyby se měl později vrátit znovu,“ zhodnotil současná vládní nařízení.

Že lidé ale mají strach objednávat si řemeslníky, kteří chodí po více domácnostech, se shodují prakticky všichni oslovení Deníkem. „Lidé z nás mají strach a my naopak z nich. Práce prostě méně je, objednané zakázky byly zrušené. Nějaká práce je, ale hodně se jí odkládalo,“ řekl Michal Reimann, hodinový pomocník z Čáslavi.

Stejně to vidí hodinový manžel Lukáš Procházka ze Svaté Kateřiny. „Práce je méně. Za prvé chráním sebe a svoji rodinu, takže jsem práci přeložil, nebo zrušil. Ale i moji zákazníci se do toho nehrnou, ani se neozývají,“ zhodnotil, jak se situace vyvíjí v jeho oboru.

Podobnou zkušenost hlásí ale i další řemeslníci. „Vesměs je práce méně. Lidé netelefonují,“ řekl Pavel Mrvík, který se živí instalatéřinou a topenařinou. „Myslím, že počet zakázek klesl o více jak polovinu,“ poznamenal. Jsou ale jisté druhy práce, které nepočkají. „Když je třeba havárie vody, toalety, tak lidé stále volají, to je existenční záležitost. Ale práce, která neuteče, tu lidé dost často odříkají,“ hodnotí situaci Michal Reimann.

Josef Listoň, který dělá zednické práce, hodnotí současnou situaci jako zvláštní. „Nasmlouvaná práce, ta se tak nějak dělá. Nová ale nepřichází. Nevím, co bude za měsíc, všechno se může změnit – to nikdo neví,“ řekl. Rozhodně není sám, kdo má pochyby, co přinesou následující měsíce; zda se budou opatření rozvolňovat a lidé začnou poptávat řemeslnické služby, nebo budou omezení nadále trvat a to pro podnikatele může být skutečně katastrofální scénář.

Lehčí pozici mají ti, kteří třeba hodinového manželka dělají na vedlejší úvazek. „Není to obor, který mě živí z větší části, spíše jde o přivýdělek. Kdybych pracoval pouze jako hodinový manžel, tak s tím mohu skončit,“ popsal situaci Lukáš Procházka.