/FOTOGALERIE, VIZUALIZACE/ Po dlouhých letech čekání se v Kutné Hoře začal proměňovat prostor za budovou bývalé čokoládovny Lidka, nynějším sídlem Státní okresního archivu. Do dvou let by tam mělo vyrůst 87 nových bytů, klíče od nich by majitelé měli převzít už na jaře roku 2023.

Vizualizace: bytové domy nedaleko bývalé čokoládovny Lidka v Kutné Hoře. | Foto: Luxury Home

