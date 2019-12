/FOTOGALERIE/ V sobotu 30. listopadu se v Malejovicích u Uhlířských Janovic konal Den otevřených dveří v respitním domě dětského hospice Nadačního fondu Klíček.

V Malejovicích u Uhlířských Janovic se v sobotu konal Den otevřených dveří v respitním domě dětského hospice Nadačního fondu Klíček. | Foto: Richard Karban

Dětský hospic je zařízení, které se velmi liší od toho, co si u nás obvykle pod slovem hospic představíme – nabízí především dlouhodobou podporu rodinám s vážně nemocnými dětmi, a to často i po mnoho let: rodiny do dětského hospice přijíždějí opakovaně na kratší podpůrné pobyty.