/FOTOGALERIE/ Zlepšení dopravy, bezpečnosti i kvality života. To vše si město slibuje od dlouhé roky plánové revitalizace sídliště Hlouška, která nyní dostala od radních zelenou. Kvůli nákladům, které se odhadují až na sto milionů korun, budou práce rozděleny do osmi etap. Jako první vznikne výjezd z Trebišovské ulice do Masarykovy. Pak přijde na řadu zázemí pro sport.

Sídliště Hlouška v Kutné Hoře. | Foto: Deník/Jana Adamová

Městská část Hlouška, ve které žije 3,5 tisíce lidí, je podle starosty Lukáše Seiferta ve velmi špatném stavu. Chybí tu parkovací místa, vyžití pro děti i sportovní areál. Veřejné osvětlení je zastaralé a místy nedostatečné, chodníky a silnice jsou ve špatném stavu. To ostatně potvrzují i někteří místní obyvatelé. „Největší problém je tu pakování. Dále i absence kamerového systému, protože se tu shlukují různé problematické skupinky lidí. V noci tady procházíte tmou, protože osvětlení třeba v Puškinské je strašně slabé, pro ženy to může být i hazard,“ stěžuje si Adrian Árendáš, který na Hloušce bydlí. Náročné práce za mnoho peněz Město chce postupně revitalizovat celé sídliště, to znamená opravit chodníky a komunikace, vybudovat novou síť veřejného osvětlení a zlepšit stav zeleně. Práce ale potrvají roky, rozděleny budou na osm etap – a navíc budou velice nákladné. Náklady se odhadují na sto milionů korun. Ve městě přibudou asistenti prevence kriminality. Jsou důležití, hodnotí policie Podle starosty přijde jako první na řadu stavba výjezdu z Trebišovské ulice do Masarykovy ulice v místě stávající světelné křižovatky. Na tuto etapu se v tuto chvíli připravuje projektová dokumentace. „Výjezdem by se měla výrazně zlepšit dopravní obslužnost sídliště,“ uvedl starosta a připomněl, že se jedná o dlouhodobý požadavek, který se opakuje ve všech navržených studiích. Z posledního místa na začátek Druhým krokem pak bude zahájení výstavby sportovního areálu na Průmyslováku, ke kterému je zpracovaná studie. Hlouška totiž v tuto chvíli nemá žádné hřiště ani místo, kde by děti mohly sportovat. Jediné hřiště, které tu je, patří k mateřské školce a k dispozici veřejnosti je jen omezeně. Ačkoli se jednalo původně o poslední etapu revitalizace, město výstavbu sportoviště upřednostnilo a předpokládá, že práce by mohly začít ještě letos na podzim. Kutná Hora zavádí chytrá světla. Šetří energii a umí měnit barvy Vznikne tu multifunkční areál, jehož součástí bude kromě běžeckého oválu i workoutové hřiště, víceúčelové hřiště na volejbal, nohejbal či tenis, dětská hřiště pro nejmenší i pro starší děti, doskočiště pro skok daleký či místa na piknik. Využívat ho budou i místní školy. „Objeví se tu spousta prvků, o kterých se původně uvažovalo na jiných místech. Půjde předně o volnočasové hřiště, přístupné bez omezení,“ doplnil Seifert s tím, že tu nakonec vznikne i dlouho chystaná dráha pro in-line bruslení.

