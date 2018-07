Kutná Hora - Dlouho očekávaná revitalizace Vlašského dvora je v plném proudu. Poté, co městští radní v květnu schválili dodavatele stavby, začalo se v létě v budově Vlašského dvora čile pracovat. Díky tomu se některé zdejší odbory městského úřadu musely přesunout do jiných budov.

Vlašský dvůr v Kutné Hoře.Foto: DENÍK/Luboš Hájek

„Odbor památkové péče, školství a kultury byl přemístěn do budovy na Václavském náměstí, naopak Oddělení interního auditu se z Václavského náměstí přesunulo do budovy nad městskou policií,“ uvedla Radka Zachariášová z kanceláře tajemníka a připomněla, že už koncem minulého roku se z Vlašského dvora do budovy v Radnické ulici přesunul Obecní stavební úřad.

Jmenované odbory už na svých nových adresách zůstanou, zatímco ty ostatní se budou přesouvat už jen v rámci budovy Vlašského dvora. „V současné době je například přesunuta kancelář tajemníka a starosty města na bývalé správní oddělení,“ doplnila Zachariášová.

Probíhá také zateplení půdy, kde by měl vzniknout archiv a depozitář. „Zároveň se prostor zpevňuje železnou konstrukcí tak, aby byly splněné statické podmínky. Současně je uzavřené v podstatě celé levé křídlo úřadu, v tuto chvíli jsou vytrhané podlahy,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora s tím, že zmiňovaná část by měla být zrekonstruována zhruba do tří měsíců.

Kromě toho ale rozsáhlá revitalizace za 123 milionů korun počítá také s rekonstrukcí rozvodů vody, elektřiny, kanalizace či s výměnou oken.

Vybudován by měl být také výtah, který bude sloužit jednak veřejnosti, ale také pro stěhování dokumentů do nově budovaného archivu v půdních prostorech.

„Celá revitalizace by měla skončit dokonce příštího roku,“ doplnil Viktora.

Součástí projektu je také obnova parku pod Vlašským dvorem. Ačkoliv je vítěz výběrového řízení znám, k podpisu smlouvy zatím nedošlo. „K podpisu smlouvy by mělo dojít dnes, firma by s pracemi měla začít v srpnu,“ uvedl šéf odboru investic Jiří Janál. Park se tak znovu promění ve staveniště a pro veřejnost bude uzavřen. Podle všeho až do konce roku 2019.

Součástí revitalizace Vlašského dvora je také rekonstrukce zdejšího Preghausu. Ten slouží mimo jiné svatebčanům, kteří se v místnosti připravují na obřad. Obnova Preghausu je naplánována na leden, únor a březen 2019.

Přesto se ale plánované stavební práce zdejších svateb nijak nedotknou, protože obřadní síň bude v té době běžně v provozu. „Oficiální obřadní síň bude nadále ve Vlašském dvoře. K uskutečňování svatebních obřadů de facto Preghaus nepotřebujeme, ten slouží spíše pro větší pohodlí svatebčanů. Jsou města, která nic podobného nemají a svatebčané se připravují v podstatě na chodbě,“ uvedla Ivana Pospíšilová z kutnohorské matriky.

Zároveň zdůraznila, že svatebčané mají možnost využít i jiných neoficiálních prostorů v rámci Kutné Hory, ať už jde o kapli Božího těla u chrámu sv. Barbory nebo prostory v Galerii Středočeského kraje. Navíc zimní měsíce, na které je rekonstrukce Preghausu naplánována, patří z hlediska svateb k málo frekventovaným, v lednu jsou naplánovány dvě svatby, v únoru tři a v březnu pět svateb.

„Za celý uplynulý rok jsme měli celkem 255 svateb, z toho ale některé byly církevní nebo se konaly jinde, než v obřadní síni Vlašského dvora. Tam se odehrálo něco mezi 170 až 180 svatbami,“ doplnila Pospíšilová s tím, že nejfrekventovanějším dnem je sobota.