Revoluce? Zastupitelé budou vědět, o čem se chystá jednat rada

Kutná Hora - Co předtím nešlo, nyní jde. I tak by šly jednou větou shrnout události posledních dní na kutnohorské radnici, kdy se v době starostovy nepřítomnosti „vlády“ chopil místostarosta Kutné Hory Josef Viktora. Poměrně zásadní je zejména rozhodnutí městských radních. Ti odsouhlasili, že budou poskytovat všechny materiály pro své jednání těm zastupitelům, kteří o ně projeví zájem.

Hlavní sídlo kutnohorské radnice na Havlíčkově náměstí.Foto: DENÍK/Jitka Pokorná

Zastupitelé je budou dostávat elektronicky v termínu před zasedáním městské rady. Budou tak mít přehled o všech věcech, které se rada chystá projednávat. „Vedení města s tím předtím nesouhlasilo. Dal jsem k tomu pokyn, protože to byl požadavek některých zastupitelů. Jednání rady je sice neveřejné, ale jednak jsou zastupitelé vázání mlčenlivostí a jednak se s materiály stejně seznamují na základě usnesení rady,“ uvedl Josef Viktora s tím, že o všech připomínkách je s opozicí ochoten diskutovat, samotné rozhodnutí ale pak zůstává na radě města.

Jde o jakýsi „průlomový“ vstřícný krok vůči opozici, která dlouhodobě kritizuje vedení města právě za netransparentnost výběrových řízení a postup při zadávání veřejných zakázek. Alespoň tak jej sama opozice vnímá. „My opoziční zastupitelé se dlouhodobě, vlastně již několik let, snažíme dosáhnout otevřené a transparentní komunikace mezi orgány města, úřadem, radou a zastupitelstvem. Do poloviny září 2017 se zdálo, že je tato snaha marná. Jsem rád, že se nám to nakonec podařilo a za opozici chci poděkovat panu místostarostovi, že se k našim požadavkům postavil čelem, využil své autority a přesvědčil i ostatní přítomné členy rady města,“ uvedl ve svém vyjádření Karel Koubský ml.

Zásadní otázkou však stále zůstává, budou-li tyto kroky stačit k tomu, aby se podařilo „zachránit“ některé z připravovaných projektů. Zatímco projekt „Vybudování technické infrastruktury na základních školách v Kutné Hoře" stál post místostarostku Zuzanu Moravčíkovou a jeho osud je prozatím nejasný, „vyhráno“ nemá ani projekt Revitalizace Vlašského dvora.

Ačkoliv se vedení města podařilo získat téměř stomilionovou dotaci a najít shodu na uvolnění finančních prostředků z investičního úvěru, kritika ze strany opozice vůči projektu neustala. I proto Josef Viktora vydal další pokyn, který ale radní prozatím neschválili, a sice že pokud zastupitelé požádají, budou dostávat veškeré podklady a informace související se zadávacími řízení a jednotlivými dotačními programy a to včetně právě zmiňované Revitalizace Vlašského dvora.

Jak totiž sám místostarosta připustil, ohledně Vlašského dvora se sice uskutečnilo několik veřejných prezentací, zastupitelům ale související materiály v elektronické podobě k dispozici nebyly. Ještě v tomto týdnu se kvůli projektu Vlašského dvora sejdou zástupci všech politických stran, aby situaci projednali. Podle místostarosty Josefa Viktory existují v zásadě i možnosti. „Schválit projekt v tomto provedení, zamítnout a vrátit dotaci, nebo optimalizovat," řekl místostarosta s tím, že projekt má v tuto chvíli zpoždění, čímž se prodražuje.