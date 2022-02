"Společně se známkou, jejíž nominální hodnota je 19 Kč, vychází i obálka prvního dne vydání (FDC) s motivem Sochy Svobody a filmovým pásem, který nahrazuje plamen. Příležitostnou poštovní známku vytiskla Tiskárna Hradištko, s. r. o. metodou ofsetu v nákladu 750 000 kusů a FDC digitálním tiskem nákladem 2 600 kusů. Zájemci si mohou známku zakoupit na přepážkách a v e-shopu na webových stránkách České pošty," uvedl tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

OBRAZEM: Na Formanově rodném domě v Čáslavi byla odhalena filmařova busta

Novou známku oceňují i v rodné Čáslavi. „Ta známka je super, už objednáváme pro informační centrum i do kina,“ uvedla Lada Bartošová ze spolku Formanova Čáslav.

V Čáslavi na svého nejslavnějšího rodáka vzpomínají pravidelně. Od loňského roku je na režisérově rodném domě umístěna busta od sochaře Jana Padyšáka. Ve městě se jedná již o několikátou připomínku Miloše Formana – v Čáslavi najdeme i Formanovu ulici pojmenovanou po jeho rodičích Anně a Rudolfovi, Kino Miloše Formana či dlažební kostky Miloše Formana s názvy filmů a daty jejich premiér.

Martina Formanová: Po smrti Miloše jsem se chtěla ze smutku vypsat

Pro letošek Město Čáslav připravuje otevřenou výtvarnou soutěž o návrh na výtvarné dílo na Komenského náměstí, které by mělo být důstojným, důvtipným a nepatetickým připomenutím osobnosti oscarového režiséra, scenáristy a čáslavského rodáka Miloše Formana. V den Formanových narozenin bude také zveřejněn program festivalu s promítáním filmů, přednáškami, besedami s pamětníky i workshopy, který se má konat od 20. do 22. května. Festivalový program by měly hostit Kino Miloše Formana, Dusíkovo divadlo, ale i další místa ve městě, kde mají herci předvádět různé scény z Formanových filmů a přihlížející budou hádat jejich názvy. Chystá se však třeba i představení režiséra jako šachisty – což nejspíš leckoho překvapí.

Miloš Forman



Miloš Forman.Zdroj: Deník/ Vajt TilenČesko-americký režisér, scénárista a herec, původním jménem Jan Tomáš Forman, se narodil 18. února 1932 v Čáslavi. Původně chtěl studovat divadlo, ale přijat byl na scenáristiku na FAMU, kde již během studia působil jako pomocný režisér Alfréda Radoka. Setkal se tak velmi brzy i s Otakarem Vávrou a dalšími autory, kteří stáli za vznikem tzv. československé nové vlny.



Forman zaujal již ve svých prvních snímcích sžíravým černým humorem a začal sbírat ceny, první získal za film Černý Petr na festivalu v Locarnu. V průběhu normalizace odešel legálně do USA. První významný úspěch v zámoří představoval film Přelet nad kukaččím hnízdem. Ten byl oceněn pěti Oscary včetně ceny za režii a nejlepší film.



Jeho divácky nejúspěšnější film Amadeus získal z jedenácti nominací osm Oscarů včetně dvou hlavních kategorií. I jeho další filmy Valmont a Lid vs. Larry Flint byly divácky velmi úspěšné. S tím prvním vyhrál Berlinale, s druhým vyhrál tamtéž cenu za nejlepší režii. Za zmínku stojí ještě poslední film Goyovy přízraky a nové nastudování jazzové opery autorů Suchého a Šlitra s názvem Dobře placená procházka.



Zemřel náhle 13. dubna 2018 ve věku 86 let.