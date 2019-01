Kutnohorsko - K autonehodám, u nichž škoda nepřesáhne sto tisíc korun, od Nového roku řidiči již nemusí přivolávat dopravní policisty.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Mnohé motoristy však trápí myšlenka, zda vůbec budou schopni na místě odhadnout výši škody. A nejvíce snad v cenách náhradních dílů či autoklempířských prací plavou ženy. „Já bych to určitě nebyla schopna odhadnout a myslím, že tomu nebudou rozumět ani chlapi,“ pousmála se Dagmar Vejvodová z Kutné Hory.

Při nejistotě je lépe zavolat policii

Pracovníci pojišťoven a policisté však řidiče ujišťují, že se není čeho obávat. Řidiče totiž často uvádí v omyl nepřesné informace. „Lidé se nás často ptají, zda nedostanou od policistů pokutu, pokud je přivolají i k menší autonehodě. Ale to je rozhodně omyl,“ uvedla příklad jednoho z rozšířených mýtů Petra Markvartová z kutnohorské pobočky České podnikatelské pojišťovny. Účastníci dopravní nehody, by podle jejích slov neměli zapomenout hlavně na zápis

o dopravní nehodě. „Je potřeba vše sepsat, třeba i na obyčejný papír. Musí být podepsán účastníky nehody a obsahovat co nejvíce informací,“ doplnila Markvartová.

„A zprávu o nehodě nakonec odešle své pojišťovně viník nehody, přičemž s jeho pojištovnou by se měl zkontaktovat z vlastního zájmu také poškozený,“ doplnil informace tiskový mluvčí České pojišťovny Václav Bálek.

Oba zástupci pojišťovny potvrdili pro všechny motoristy důležitou informaci. V případě, že se účastníci nehody nedohodnou na míře zavinění, či na výměně informací, vždy musí zavolat policisty a ti jim pomoc rozhodně neodepřou.

„Nehody ke kterým policisté nevyjížděli, nezaznamenáváme. Stává se však také, že policisté vyjedou k nehodě a účastníci se mezitím vzájemně dohodnou,“ uvedl tiskový mluvčí kutnohorské policie Daniel Votroubek.

Informace policistů, jak řešit autonehody podle nového zákona naleznete zde.