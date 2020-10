„Byl jsem se na místě ráno podívat a domnívám se, že se kruhový objezd příští týden otevře. Stavba nebude úplně kompletní, nějaké dodělávky ještě budou, ale pro řidiče by křižovatka měly být průjezdná,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO).

Zástupce investora, firmy Agile, slova starosty potvrdil. „Pro řidiče bude nový kruhový objezd průjezdný od ranních hodin 16. října. Uzavírku máme povolenou do půlnoci 15. října. Dodělávat se ještě budou některé dílčí práce na chodnících, protože přeložka elektřiny bude realizována až později, ale provoz chodců bude zajištěn,“ uvedl vedoucí oddělení přípravy staveb Pavel Černín.

Jednosměrný výjezd ze sídliště nakonec součástí kruhového objezdu nebude. „Odbočka bohužel nebude, zatím. Nepodařilo se ji vyjednat, měl jsem sjednané dva termíny schůzky, ale kvůli karanténě byly zrušené. Prostor už je nyní zaasfaltovaný. Pokud to budeme chtít řešit, tak to dodatečně bude možné, ale ne přímým napojením, ale spíše odbočkou před kruhovým objezdem,“ doplnil starosta.

Ačkoliv vedení města původně předpokládalo, že by stavba mohla být hotová od konce září, uspíšit se ji nakonec kvůli složitosti jednotlivých přeložek nepodařilo.

Důvodem vzniku nového kruhového objezdu je stavba hypermarketu Tesco, který bude součástí uceleného retail parku. S jeho dokončením se počítá zhruba v polovině příštího roku. Právě kruhová křižovatka byla pro investora podmínkou, aby mohlo nového obchodní centrum v areálu bývalé Avie vzniknout.

Podle místostarostky Silvie Doušové (STAN – Šance pro Kutnou Horu) by mělo kutnohorské Tesco mít zcela unikátní podobu. Z větší části by totiž mělo být prosklené. „Zatím jsme vizualizaci neviděli, ale snažili jsme se s investorem dohodnout, aby ta 'krabice' byla hezká, když už to musí být,“ uvedla.

Město by rovněž rádo zpracovalo studii na další využití lokality kolem bývalé Avie. „V pondělí 26. října máme domluvenou schůzku s vlastníky pozemků v areálu. Chceme se s nimi pobavit, co se tam bude dít dál. Podle územního plánu máme územní studii ve směru k Zelenkově ulici. Chceme vědět, jaké tam mají majitelé pozemků plány a kdo územní studii zafinancuje. My jako město máme nějaké požadavky, chceme probrat možnosti využití této lokality,“ uvedla Silvia Doušová s tím, že využití by zde mohly najít další komerční prostory.