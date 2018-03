Řidiči neprojedou z obce do obce, z jednoho okresu do druhého

Hulice - Silnici třetí třídy na území Hulic začali opravovat na začátku týdne, v pondělí 19. března. Kvůli tomu řidiči neprojedou do sousední obce Nesměřice, která se nachází již na území kutnohorského okresu, a to až do úterý 27. března do 18 hodin.

dnes 11:09 SDÍLEJ:

Uzavírka panelové komunikace číslo 1265, na které se rekonstrukce odehrává, bude končit za Vodním domem u vjezdu na hráz vodního díla. K volnočasovému a výukovému centru se zájemci dostanou, ale jedině zadní cestou, která vede od začátku Hulic, ze směru od Kalné, mezi poli. Naopak ti, kteří budou chtít z Hulic do Nesměřic, musí nyní využít objízdnou trasu, která je vedena obcí Soutice přes obec Kalnou. ČTĚTE TAKÉ: Soud se chystá na monolog exhejtmana Ratha ČTĚTE TAKÉ: Sobotka o ústavním puči, výbuchy v Kladně a Keinkauf Land: videa dne

Autor: Lucie Sedláková