Řidiči pozor! Čáslavský obchvat se v pondělí znovu částečně uzavře

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Po plánované technologické přestávce se v pondělí 16. března v průběhu dopoledne znovu částečně uzavře čáslavský obchvat na hlavním tahu I/38, a to v rámci druhé etapy rekonstrukce mostů. Uzavírka je povolena až do neděle 13. září, město by ale normální provoz na obchvatu chtělo obnovit dříve.

Z jízdy po obchvatu Čáslavi před druhou etapou rekonstrukce tří mostů na silnici I/38. | Foto: Pavla Hájková

„Chceme, aby práce byly dokončeny do konce prázdnin,“ uvedl místostarosta Čáslavi Martin Horský (Čáslav pro všechny). Objízdná trasa znovu povede přes centrum města ve stejném směru jako při první etapě, tedy od Kolína na Havlíčkův Brod. Ve směru na Kolín bude doprava vedena ve zúženém pruhu po obchvatu města. V areálu bývalých kasáren začala výstavba nových bytů za 110 milionů Přečíst článek › „V souvislosti s uzavírkou na čáslavském obchvatu rovněž vznikl i bezpečnostní audit, který vypracovala Fakulta Dopravní – Ústav soudního znalectví v dopravě. Tento bezpečnostní audit zhodnotil možné varianty objízdných tras,“ doplnil Martin Horský s tím, že na základě multikriteriálního hodnocení doporučil výše zmíněnou objízdnou trasu, která byla realizována již při první etapě rekonstrukce mostů na čáslavském obchvatu. Objízdná trasa tedy povede ulicemi Pražská, Masarykova a Jeníkovská. Jenže právě tato objízdná trasa a enormní zátěž jmenovaných ulic zejména kamionovou dopravou se v průběhu první etapy stala terčem nespokojenosti místních. Ti kvůli tomu dokonce sepsali i petici. Den v oblacích: Jaké to je být pilotem podzvukového letounu? Přečíst článek ›

