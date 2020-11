Řidiči si mohou oddechnout. Rekonstrukce mostů na hlavním tahu na Kolín skončila

Od začátku srpna byla uzavřena hlavní příjezdová komunikace od Kutné Hory do Kolína. Na obchvatu se kvůli tomu zejména v dopravních špičkách tvořily dlouhé kolony. Havlíčkova ulice byla uzavřena kvůli rekonstrukci přes Polepku. Rekonstrukcí ale procházel i Pekelský most na příjezdu do Kolína.

Rekonstruovaný most Polepka. | Foto: ŘSD