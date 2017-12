Řidiči si oddychli, ulice Na Náměti je konečně průjezdná.

AKTUALIZOVÁNO

Střední Čechy – Bude to noc dlouhá a náročná – a ani po rozednění se to, přinejmenším dopoledne, moc nezlepší. To pro první hodiny čtvrtka naznačovalo středeční upozornění meteorologů, kteří střední Čechy i s Prahou připojili k západní části území republiky ohrožené ledovkou. Leckterý z šoférů, kteří vyjet nemuseli, tak raději pozměnil své plány. Pro mnohé je to právě v tomto období snazší než kdy jindy: školáci mají prázdniny a ani řada dospělých nemusí do práce, protože spousta lidí si mezi svátky tradičně bere dovolenou.