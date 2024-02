Řidičský průkaz L17 je alternativa k běžnému systému autoškoly, která umožňuje absolvovat výuku a výcvik v autoškole před 17. rokem lety věku a závěrečné zkoušky už v 17 letech. Následně mladí začínající řidiči L17 a jejich mentoři mohou jezdit v reálném silničním provozu a zdokonalovat znalosti a dovednosti získané v autoškole. Hlavní myšlenkou systému L17 je umožnit mentorům (převážně rodičům) předávat své řidičské zkušenosti i svým dětem, a pomoci tak snižovat nehodovost mladých začínajících řidičů. Žadatel o něj musí dosáhnout věku nejméně 15,5 roku, žádost o řidičské oprávnění musí být podepsaná zákonným zástupcem. Mentor musí být držitelem řidičáku nejméně deset let, nemít zadržený řidičský průkaz a záznam v bodovém systému. L17 platí pouze v České republice.

Šest měsíců po patnáctinách sice může dítě začít navštěvovat autoškolu, řidičák na auto ale lze získat až v sedmnácti. Nebo spíš už – do konce minulého roku bylo možné zahájit kurzy v šestnácti a půl a začít jezdit po závěrečných zkouškách v osmnácti letech. Tehdy ale čerstvý řidič mohl vyrazit na cesty sám, dnes v sedmnácti musí mít na sedadle spolujezdce mentora. V této roli se mohou střídat až čtyři lidé, registrovaní a zapsaní v evidenční kartě řidiče L17. Další podmínkou je řidičák získaný před nejméně deseti lety, o který v posledních pěti letech nepřišli, a čisté bodové konto bez záznamu.

Jaké chyby dělají nejčastěji mladí řidiči?

Zdroj: Youtube

„U mentora je důležité, aby měl k začátečníkovi klidný přístup a nebyl jen kritikem,“ vysvětluje Milan Fidler, instruktor autoškoly Abera, působící na Kutnohorsku a Čáslavsku, který má v současné době dva žáky ve věku šestnáct a půl roku. Předpokládá se, že mezi mentory budou převládat rodiče zájemců o řidičák L17. Otázkou je, zda na to otcové budou mít nervy. „Všech nových žáků se ptám, zda už zkoušeli jezdit a s kým, v naprosté většině odpovídají, že s kamarády nebo s maminkami, s tatínky jen mizivé procento, protože bývají náročnější,“ říká o své zkušenosti Milan Fidler.

BESIP odstartoval novou sérii informačních spotů:

Zdroj: Youtube

Podle Petry Pilcové je přitom zásadní, aby mentor byl kromě splnění zákonem stanovených podmínek i aktivním řidičem. Třeba babička, která má sice papíry, ale léta už sama neseděla za volantem, asi čerstvému šoférovi moc platná nebude. Přestože mentor může přispět jen radami a bez pedálů na místě spolujezdce, jako mají lektoři autoškol, toho víc nezmůže, není ve voze zbytečný.

Zásadní myšlenkou systému L17 je totiž podle BESIPu umožnit mentorům předávat nejmladším začátečníkům své řidičské zkušenosti, a tím snižovat jejich nehodovost. Majitelka kutnohorské autoškoly by přitom uvítala, kdyby mentoři museli projít ještě školením, kde by se seznámili s novinkami v zákonu o silničním provozu. Na druhou stranu by se ovšem přikláněla k jízdě sedmnáctiletých bez mentorů v případě, že už jsou majiteli áčkových řidičáků pro mopedy nebo menší motorky a mají zkušenosti z provozu.