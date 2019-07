/FOTOGALERIE/ Rodinné centrum Setkání ve Zruči nad Sázavou se rozhodlo podpořit kočičí útulek Alfonz v Úmoníně, který funguje z převážné části na bázi sponzorských darů. Vyhlásilo proto sbírku potřeb pro kočičí mazlíčky.

„Lidé mohou potřeby nosit každou středu od 16 do 17 hodin do rodinného centra ve spolkovém domě, v prvním patře. Vybírat budeme celé prázdniny až do 28. srpna. V září předáme vybrané dary útulku,“ uvedla Martina Bártová z rodinného centra.