Rok bez kouření: majitelé barů a pivnic pláčou

Kutnohorsko – Je tomu rok, co začal platit protikuřácký zákon. Zatímco restaurace, kde je hlavní doménou nabídka jídla, zákon vítají, nebo ho neřeší, s bary, pivnicemi a vesnickými putykami to jde podle slov jejich majitelů z kopce.

„Pokud chce mít majitel restaurace skvělé a chutné pivo a jídlo, tak to podle mého názoru jinak, než bez kuřáků uvnitř, nejde. Hlavně z toho důvodu, že od kouře je všechno mastné a ze skla to jde špatně dolů,“ uvedl majitel restaurace Hruškovna v Kutné Hoře Michal Hruška. Právě z těchto důvodů je jeho restaurace nekuřácká už od začátku. „Se zákonem ale nesouhlasím, i když mě to nijak neovlivnilo,“ doplnil Hruška.

Majitelé barů a pivnic ale to samé říci nemohou. Tržby podle nich kvůli protikuřáckému zákonu klesají. „ Tržby šly dolů a stále jdou, i nálada ve společnosti není příliš dobrá,“ uvedl majitel kutnohorského Cocktail baru Jiří Vavřička.

Pro některé byl pokles tržeb tak neúnosný, že svůj podnik museli zavřít. „Zavřel jsem už na podzim, lidi přestali chodit a nešlo to utáhnout. Mít pivnici v Čáslavi znamená platit nájem, elektřinu, topení, platy zaměstnancům. Úplně v jiné cenové hladině, než někdy na vsi,“ uvedl Tomáš Volenec, který provozoval Pivnici Rebelka v Čáslavi.

Své ví ale i o vesnické hospodě, protože provozuje pohostinství ve Vlkanči. „Tady jsem se ještě udržel, ale měl jsem pět zaměstnanců a teď už nemám ani jednoho, na vše jsem sám. Deset lidí mi třeba chodilo do hospody obden a přestali. Pro někoho možná zanedbatelné číslo, ale já počítám zisky ve stovkách,“ doplnil Volenec s tím, že i osud pohostinství je ve hvězdách. „Může se stát, že zavřu i tady. Protikuřácký zákon se zkrátka nepovedl, je to horší než EET. Souhlasím s tím, aby stát nastavil nějaká pravidla, ale ať nám pak nebere svobodu podnikání. Přece nemůže od živnostníků vybírat daně a pak jim štamgasty vyhazovat z hospod,“ řekl Volenec s tím, že podpora živnostníků ze strany státu je mizivá. Navíc podle něj nikdo neřeší jakýsi vedlejší produkt protikuřáckého zákona: vznik klubů a spolků, kterých podle něj vznikají desítky a nikdo jejich existenci neřeší.

Jen v Kutné Hoře vznikly dva prakticky hned, jakmile protikuřácký zákon začal platit. Do spolku nebo klubu, kde se podle zákona může kouřit, mohou obvykle chodit jen zapsaní lidé, dveře pak lemuje velká cedule „cizím vstup zakázán“. Kromě možnosti kouření jsou tato místa oproštěna i od elektronické evidence tržeb.

Spousta takových podniků vznikla proto, že hosti pivnice či baru, chodili kouřit ven a obyvatelé okolních domů si stěžovali na hluk. Jenže majitelé barů jsou v těchto případech dost bezrucí. „S hlukem venku je to těžké, nejsem přeci vychovatel, abych někoho upozorňoval, že nemá křičet,“ doplnil Vavřička.

Podle slov městské policie to ale s rušením nočního klidu v důsledku protikuřáckého zákona tak strašné není. „Čekali jsme to horší, přes zimu to bylo úplně v pohodě, stížnosti se sem tam objevují až teď, když se udělalo teplo. Je to dáno jednak tím, že majitelé bytů mívají v noci otevřená okna a kuřáci naopak na ulici vydrží stát déle, protože je teplo,“ uvedl zástupce ředitele Městské policie Kutná Hora Boris Doubrava. I on ale připouští, že prokázat rušení nočního klidu postávajícímu hloučku, je těžké. „Nejde většinou o jednotlivce, ale skupinky. Jak prokázat konkrétnímu člověku, že právě on dělá hluk, je do složité,“ vysvětlil Doubrava.

Do terénu strážníci vyjíždějí obdobné situace řešit na základě telefonických upozornění od občanů. Ta jsou často anonymní, stejně jako v případě, že se kouří někde uvnitř baru. „Takové oznámení jsme také dostali, prověřovali jsme ho, ale nepotvrdilo se,“ dodal Doubrava.

PRO:

- hosté restaurací nejsou při jídle obtěžováni kouřem z cigaret

- rodiny s malými dětmi nemusí řešit, kam se půjdou najíst



PROTI:

- hluk na ulicích, kam si jdou kuřáci z barů a pivnic zapálit

- nižší tržby pro majitele barů a pivnic, omezení svobody podnikání