Kostel, který je právem považován za románskou perlu v České republice, se dočkal nové expozice v sakristii kostela, nové střešní krytiny, nové zvonové stolice včetně opravy původních rámových konstrukcí ve věži.

„Stavební práce na kostele sv. Jakuba se započaly v dubnu roku 2019. Cílem akce bylo zhotovit dle dobových analogií novou zvonovou stolici, včetně opravy původních rámových konstrukcí a nahrazení nevhodných přístupů do jednotlivých pater věže schodnicovými schodišti, a to vše za použití původních tesařských postupů. Na přípravě a realizaci projektu se podílel mimo jiné i Petr Růžička, kterého budou Kutnohorští znát i díky jeho práci na zvonové stolici v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře,“ prozradila ředitelka organizační složky Římskokatolické farnosti Kutná Hora – Sedlec Radka Krejčí.

Správce památky se také, s ohledem na havarijní stav střešního pláště věže, rozhodl opatřit věž novou krytinou. „V prostorách věže, přímo v původní sakristii, vznikla malá expozice, která má připomínat dlouhou historii kostela. Jejím hlavním exponátem je faksimile zakládací listiny a kopie olověné schránky, ve které byla velmi vzácná listina nalezena. Příští rok by Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec ráda pokračovala v opravě střešní krytiny nad hlavní lodí kostela,“ doplnila Krejčí.

Otevření bude ve slavnostním duchu

V sobotu 20. června program zahájí v 10.30 hodin bohoslužba, kterou povede sedlecký farář Pavel Tobek. Po bohoslužbě kněz přestřihne pásku do nové expozice a pozve tak návštěvníky do původních prostor sakristie, právě tam totiž vznikla malá expozice podle návrhu architektů Filipa Koska a Jana Říčného. V pravé poledne se pak poprvé po několika staletích rozezní nově osazené zvony ve věži.

Celý program slavnostního dne bude ukončen v 17.00 hodin koncertem, kdy na varhanní pozitiv zahraje kutnohorský rodák Viktor Darebný. Po celý den bude přímo v prostorách kostela promítáno časosběrné video o opravě zvonové stolice původní metodou a bude také možné v menších skupinkách vystoupat do věže kostela. Vstupné na celý program je dobrovolné.

Kostel zůstane otevřen každý víkend

Od 21. června bude kostel návštěvníkům otevřen každý víkend a státní svátek od 10 do 16 hodin, a to až do konce října. Plné vstupné bylo stanoveno na 50 korun, zlevněné na 30 korun (student, senior, ZTP), součástí prohlídkového okruhu bude nově otevřená expozice v sakristii a pro odvážné i výstup do věže.

V rámci tradičního festivalu Kutnohorské léto chystá správce památky, Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, dvě noční prohlídky zakončené varhanním koncertem, a to v sobotu 18. července. a 15. srpna. Nočním Jakubem návštěvníky provede kostýmovaná zakladatelka kostela paní Marie.