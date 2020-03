Rouškovníky vyrostly na nádvoří Vlašského dvora

/FOTOGALERIE/ Nádvoří Vlašského dvora v Kutné Hoře slouží od úterý 24. března zvláštnímu účelu. Vyrostly tam totiž takzvané rouškovníky. K dispozici budou všem občanům Kutné Hory od pondělí do pátku v čase od 8 do 16 hodin. Česat z nich může přijít každý, komu chybí doma rouška nebo by jí rád někoho potřebného obdaroval.

Rouškovník na nádvoří Vlašského dvora v Kutné Hoře. | Foto: FB Kutná Hora