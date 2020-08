Ten spatřují například ve školních jídelnách, kde se smí potkávat jen určité skupiny dětí. Problém je ale ten, že takový koronavirový režim mnohde naráží na kapacitu jídelen. Tento problém zmínily prakticky všechny základní školy oslovené Deníkem.

O problému hovořila například Dana Mrňáková, zástupkyně ředitele Základní školy TGM v Kutné Hoře. „Jedno z diskutovaných opatření jsou obědy žáků ve školní jídelně, tedy jak to celé zajistit – na oběd jsou tři vyučovací hodiny, do jídelny přitom chodí ještě dvě další školy,“ vysvětlila. Skupiny tak jsou větší, než bude od začátku školního roku možné. „Řešení teprve hledáme, jak těch skupin udělat co nejvíce,“ popsala zástupkyně ředitelky.

Shodný problém řeší například na Základní škole v Uhlířských Janovicích. „Není možné zajistit, aby ve školní jídelně každý třída obědvala zvlášť. Máme 27 tříd, kdyby každý kmen měl na oběd 10 minut, tak se obědy budou vydávat od 11 do 16 hodin,“ popsala scénář ředitelka Dana Bohatcová. Vše bude totiž nutné mezi jednotlivými „vlnami“ strávníků vydezinfikovat. Počítá se s opatřením, kdy budou kolektivy chodit s třídním učitelem, který bude například dohlížet na frontu, aby se děti mezi kolektivy nemísily.

Problémů je ale více, třeba střídání učitelů na druhém stupni. Každý z nich učí nějaký specializovaný předmět, podle ředitelky tak snadno připadá na jednu třídu deset vyučujících „Stačí jedna třída v karanténě… Nikde jsme se v metodice nedočetli, jakým způsobem má zajistit ředitel výuku na druhém stupni, když půjde deset kantorů do karantény. To pak výuka padá, asi to bude řešit praxe,“ uvedla.

Problém může být i v případě tělocvičen, které jsou na školách společné – tam se sice kolektivy nebudou potkávat, ale naráží se na časové možnosti úklidu. „Když je tělocvična vytížená 40 hodin týdně, tak to za 10 minut uklízečka neuklidí,“ podotkla ředitelka Dana Bohatcová.

Zbytek opatření by neměl být pro školy problém – roušky jsou podle oslovených ředitelů jasně dané, kdy je žáci mají nosit a naopak kdy je mohou sundat. Dezinfekce a mytí rukou jsou již z minulého půlroku známá opatření. Otázka tak zůstává jediná: jak dlouho budou plošná opatření trvat? A to zřejmě ukáží až následující měsíce.