V „lepším“ případě školáci přebírají výsledky své práce ze školní rok na zahradách škol, v „horším“ ve třídě s rouškami. A někteří si pro vysvědčení dojdou individuálně. Koronavirová krize tak mění zaběhnuté pořádky – a to i v časech relativně rozvolněných opatření proti šíření viru.

V řadě škol se však trvalo na tom, aby bylo zachované slavnostní předávání vysvědčení alespoň prvňáčkům – a aby se mohli zúčastnit i rodiče. „Zkušenější“ školáci tak tradici mohou na čas přerušit – u prvňáčků by to byla ale škoda.

„U prvňáčků chtěli být u předávání vysvědčení přítomni rodiče, takže se byli zdálky podívat na první předávání, tam to bylo takové slavnostnější,“ popsala ředitelka Základní školy Tomáše Garrigue Masaryka v Kutné Hoře Zdeňka Mačinová. U jiných ročníků záleželo na třídním učiteli. „Někteří kantoři měli rozdávání vysvědčení v parku před školou, někdo v učebnách. Ti, co byli ve škole, tak měli roušky, venku ne,“ uvedla ředitelka.

V rouškách se odehrálo i slavnostní vyřazení deváťáků na městském úřadě. „Ostatní třídy vysvědčení dostaly v kmenových třídách, nebo na školním hřišti, případně v přírodě v plenéru. Každý učitel si to organizuje jinak, ale vždy v objektu školy. Někde to je pojato klasicky, jinde s nějakou soutěží. Máme 27 tříd, každá to má jinak,“ uvedla Dana Bohatcová, ředitelka Základní školy Uhlířské Janovice.

Se slávou v prostorách refektáře Galerie Středočeského kraje se loučili pedagogové s deváťáky ze Základní školy Žižkov – Kremnická v Kutné Hoře. „Bylo to velmi pěkné, byl tam i krátký kulturní pořad. V pátek budeme předávat žákům prvního stupně, paní učitelky se s nimi dohodly většinou na prostor v altánu u parku svaté Barbory,“ řekla ředitelka školy Alena Kotrbová.

V pátek 26. června dostane vysvědčení první stupeň, kvůli riziku špatného počasí se nejspíše neodehraje venku, ale ve vnitřních prostorách. Školáci tak dostanou vysvědčení po částech – rozdělí se na dvě poloviny. „Máme ale připravenou mokrou i suchou variantu, záleží na počasí,“ řekla ředitelka.

Ne všude ale jsou jiné plány na rozdílení vysvědčení. „Odehraje se to ve třídě, samozřejmě je podmínkou vstupu dodání čestného prohlášení o bezinfekčnosti. Pokud má někdo obavu, tak si do individuálně domluví na předání,“ uvedl Tomáš Hasík, ředitel Základní školy Čáslav – náměstí.