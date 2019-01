Rozhlednový boom pokračuje: vyhlídku si přeje i Posázaví

Zruč nad Sázavou – Nová rozhledna na Kutnohorsku vyroste u Zruče nad Sázavou možná již v roce 2015.Pokud městu jeho plán vyjde, užijí si turisté pohled do okolí kolem vrchu v oblasti zvané Mezi cestami. Až do roku 2008 zalesněný vrch, kde bude rozhledna stát, se vypíná do výšky čtyři sta padesát metrů nad mořem.

Rozhledna Bohdanka v Bohdanči. | Foto: www.obecbohdanec.cz

Zručská vyhlídka tak rozšíří řadu ostatních rozhleden, kterými se Kutnohorsko může pyšnit: jsou to rozhledny Bohdanka, Vysoká, rozhledna v Semtěši, u Žandova nebo nedávno nově otevřená vyhlídka na Kaňku u Kutné Hory. Nápad díky kalamitě S myšlenkou na vybudování rozhledny si vedení Zruče nad Sázavou pohrává již pět let. „Tato myšlenka přišla po větrné kalamitě, která se tudy prohnala v roce 2008. Tenkrát došlo k odlesnění vrcholku nad Zručí," popsal vznik nápadu na výstavbu rozhledny Martin Hujer, starosta města.

Zároveň dodal, že jedním z impulzů k realizaci projektu bylo také podpořit cestovní ruch ve městě a jeho okolí. „Společně s rozhlednou chceme realizovat také projekt Pěší stezka kolem Zruče," uvedl dále Hujer. Vedení Zruče nad Sázavou již vlastní potřebnou dokumentaci k rozhledně a také se mu podařilo získat stavební povolení.

Pokyn ke zpracování dokumentace město vydalo v roce 2011, v roce 2012 byly plány na výstavbu rozhledny dokončeny. Nyní už zbývá jediné: požádat na vyšších „štacích" o grant, jehož schválení odstartuje stavební práce. „Žádost o grant podáme na konci září. Jednáme na základě aktuální výzvy Regionálního operačního programu střední Čechy. Žádost spojíme s projektem na pěší stezku," vysvětlil Martin Hujer. Potom již nezbude nic jiného než čekat na rozhodnutí. Starosta Zruče nad Sázavou prozradil, že pokud by na kraji tento projekt schválili a rozhodli se poskytnout grant, s výstavbou rozhledny by se začalo již v roce 2014, k dokončení prací by potom mělo dojít v roce 2015. Kavárnu nečekat Vedení města již na svých stránkách uveřejnilo popis, jak by nová rozhledna měla vypadat. „Rozhledna bude turistům sloužit pouze k rozhledu po krajině v okolí," popsal starosta Zruče nad Sázavou. Žádná lákadla například v podobě kavárny na vrcholu rozhledny – jakou se pyšní například ta na Kaňku – tato vyhlídka nenabídne. V přírodním duchu Vzhledem k přírodnímu rázu okolní krajiny se vedení města rozhodlo pro jednoduchou stavbu převážně ze dřeva, pouze s minimem ocelových prvků. Ty budou použity na nosnou konstrukci věže. Rozhledna by měla čnít do výšky čtyřiadvaceti metrů. Dosud nejvyšší rozhlednou na Kutnohorsku je Bohdanka u Bohdanče, která ční do výšky více než padesáti metrů. Aby se snížily náklady na údržbu stavby, nebude rozhledna opláštěná. K bezpečnosti procházejících za každého počasí přispěje protiskluzová úprava schodů. Dominantou rozhledny by měla být jasně červená střecha. Jaké rozhledny mohou turisté na Kutnohorsku navštívit? ROZHLEDNA KAŇK

Rozhledna na Kaňku byla po rekonstrukci slavnostně otevřena 31. dubna 2013. Tyčí se do výšky třiceti metrů a je postavená z nepravidelně opracovaných kamenů. Na jejím vrcholu je umístěna kavárna, kterou návštěvníci s oblibou využívají pro romantické večeře. ROZHLEDNA VYSOKÁ

Rozhledna stojí na vrchu Vysoká poblíž Miskovic. Její ocelová konstrukce se vypíná do výšky osmatřiceti metrů. Návštěvník se z ní může potěšit pohledem na Kutnohorsko, Kolínsko i Železné hory. Rozhledna slouží zároveň jako telekomunikační věž. ROZHLEDNA SEMTĚŠ

Netradiční rozhledna stojí u obce Semtěš. Věž bývalé místní gotické věže byla na rozhlednu přestavěna v letech 1997 až 1998 a dosahuje do výšky dvaadvaceti metrů. Pravidelně se tam konají hasičské závody nebo velká slavnost na čarodějnice. ROZHLEDNA BOHDANKA

Unikátní rozhledna Bohdanka se nachází u obce Bohdaneč. Je postavená z kulatého dřeva a ocelových spojů, tyčí se do výšky více než padesáti metrů. Je nejvyšší rozhlednou na Kutnohorsku. Slavnostně byla otevřena 14. května 2011. ROZHLEDNA U ŽANDOVA

Rozhledna stojí na Uhlířskojanovicku na vrcholu kopce Březina u Žandova a slouží také jako telekomunikační věž. Jedná se o ocelovou konstrukci, která se tyčí do výšky pětačtyřiceti metrů a je postavena na nejvyšším místě Kutnohorska.



Autor: Blanka Olišarová