Rozhodnou o hazardu ve městě nakonec zastupitelé?

Kutná Hora – Regulace hazardu ve městě má další vývoj. Podle všeho by o ní mohli rozhodnout městští zastupitelé přijetím obecně závazné vyhlášky, která v současné době ve městě neexistuje. Naznačil to místostarosta Kutné Hory Karel Koubský st. s tím, že materiál měli radní na stole už v uplynulém týdnu, ale byl odložen. Znovu o něm budou jednat na příštím zasedání městské rady 30. května.

„Na další zasedání bude ještě pozvaná paní, která vyřizuje hernám příslušná povolení. Já osobně si myslím, zejména s ohledem na uskutečněné setkání ve Vlašském dvoře, že úplný zákaz hazardu nebude průchodný,“ uvedl Koubský st. Podle něj by jakousi zlatou střední cestou mohla být právě obecně závazná vyhláška, která by fungování heren časově omezila. To by koneckonců bylo přijatelné i pro organizátora petice proti hazardu Petra Steklého.

Vyhláška, která ve městě platila od roku 2012, a která omezovala provozní dobu heren do půlnoci, byla totiž na konci roku 2016 zrušena. Důvodem bylo přijetí nového zákona o loteriích a hazardních hrách, který vstoupil v platnost 1.ledna 2017 a který sám o sobě hazard oproti předchozím letům výrazně reguluje. „Hrozila kolize stávající vyhlášky s novým loterijním zákonem,“ vysvětlil Koubský st. důvod, proč zastupitelé předloni vyhlášku zrušili.

Nový zákon hraní v hernách sice také omezuje, ale jen od tří hodin od rána do deseti hodin dopoledne. Po zrušení vyhlášky tak provozovatelé heren mohli provozní dobu o tři hodiny prodloužit. A využili toho. „Mám několik stížností od obyvatel sídliště na Masarykově ulici na rušení nočního klidu,“ řekl Koubský st. Provozní doba casin navíc zákonem upravena není a mohou tak mít otevřeno nonstop.

Zákon nabízí obcím poměrně širokou škálu možností, jak s hazardem „naložit“, od časového omezení, přes zákaz heren v určitých lokalitách až po plošný zákaz hazardu na celém svém území. Právě o poslední možnosti by kutnohorští občané mohli rozhodnout v referendu, které by se mohlo konat spolu s říjnovými komunálními volbami, pokud ale zastupitelé stačí schválit vyhlášku, bude referendum zřejmě pasé.

Tajemník městského úřadu Tomáš Hobl už dříve naznačil technickou, ale i finanční náročnost takového referenda. Městskou kasu by totiž vyšlo téměř na půl milionu korun. Kutnohorští občané už přitom v podobné situaci byli před čtyřmi lety. Tehdy radní v květnu roku 2014 konání referenda spolu s komunálními volbami schválili, své rozhodnutí ale nakonec zrušili. Vůbec první referendum v kraji na toto téma pohořelo na složité organizaci i závažnosti rozhodnutí.

- v současné době je na území Kutné Hory 10 heren a 2 casina

- počet míst, kde jsou technická hazardní zařízení provozována, poklesl oproti konci loňského roku ze 17 na 12

Jak šly vyhlášky v Kutné Hoře:

- Omezení provozu heren od 16 do 22 hodin s platností od 1. dubna 2012 a následně naprostý zákaz hazardu v Kutné Hoře od roku 2015 schválili zastupitelé už v roce 2011

- v březnu roku 2012 ale vyhlášku zmírnili; herny směly být otevřené od 10 do 24 hodin, o víkendu do 02 hodin

- k plánované prohibici od roku 2015 také nedošlo – zastupitelé totiž v listopadu 2013 schválili novou vyhlášku, která přinesla kompromis mezi městem a provozovateli a plánovaný absolutní zákaz zrušila.

- na konci roku 2016 byla obecně závazná vyhláška o hazardu zrušena úplně