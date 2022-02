Vzhledem k tomu, že právě tudy vede objízdná trasa kvůli uzavřené spojnici z Církvice na Karlov, dá se předpokládat, že bude na I/38 pořádně rušno. Kdo by se chtěl spoléhat na ozkoušenou objížďku přes Hořany, tentokrát narazí. Obec bude totiž kvůli opravě zdejšího mostku neprůjezdná. S rekonstrukcí by se mělo začít v dubnu. Podle starosty Petra Henčla most už opravu potřebuje dlouho.

Na řidiče čeká peklo. U Kutné Hory dojde k souběhu tří velkých silničních oprav

„Musím přiznat, že jsem docela rád, že to bude právě v době, kdy bude na silnici I/38 dopravní omezení. Nikdo si neumí představit, co se v tu dobu u nás v obci děje,“ poznamenal starosta a připomněl, že kromě samotné opravy mostu se počítá i s dokončením chodníků a s instalací zpomalovacího semaforu ve směru od Kutné Hory.

Pozitivní zprávou je, že už letos by měl být průjezdný nový obchvat kolem Církvice právě na silnici I/38. „V rámci výstavby obchvatů máme v plánu v druhé polovině roku uvést do provozu také obchvat Církvice,“ uvedl mluvčí ŘSD Martin Buček. Předpokládané datum zprovoznění obchvatu a spojnice z Církvice na Karlov je 15. října 2022.

