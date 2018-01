Velocipedisté se v Dobřeni rozloučili s prázdninami

Nepoměřice - Zřejmě v noci na 13. ledna se vloupal dosud neznámý pachatel do kanceláří jednoho zemědělského podniku v Nepoměřicích. "Zloděj nejprve překonal oplocení areálu, kde se následně vloupal do stavebních buněk, odkud nic neodcizil. Pachatel následně poškodil signalizační alarmovou sirénu a poté se vloupal do administrativní budovy," řekla policejní mluvčí Vendulka Marečková.