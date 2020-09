„Jednotlivé odbory připraví do konce září položky plánovaných příjmů a výdajů na příští rok, pak se s výsledky seznámí rada a následně finanční výbor, který o to požádal. Určitě tam nějaká úsporná opatření budou,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO) s tím, že město pro příští rok počítá s rozpočtem přes 500 milionů korun.

Šetřit by v příštím roce Kutná Hora chtěla zejména na provozních výdajích. „Mandatorní výdaje se budou muset maximálně seškrtat, stejně jako investice. Neradi bychom ale šetřili na opravách,“ doplnil starosta s tím, že koalice bude trvat na 10 milionech na opravy komunikací a chodníků, ke kterým se zavázala v programovém prohlášení.

Podle vedení kutnohorské radnice se při provozních výdajích bude přehodnocovat opravdu všechno. „Na druhou stranu je nutné říct, že ono není moc kde šetřit, jedná se o tisícové položky. Určitě ale přehodnotíme kupříkladu zahraniční cesty, které by se mohly zdát jako zbytečné, nákup dárkového zboží a podobně,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu).

Co se týče investic a plánovaných spoluúčastí při dotačních titulech, visí prý do jisté míry otazník ještě nad rekonstrukcí Sankturinovského domu, na kterou město získalo dvaapadesáti milionovou dotaci. „Diskuse se stále točí kolem Sankturinovského domu, ještě se nekoplo, i když město už do projektu investovalo,“ uvedla místostarostka s tím, že na stěhování jsou ale připraveny všechny subjekty, které dosud v Sankturinovském domě sídlí.

Informační centrum by se mělo přestěhovat do prostor bývalé Libry v Kollárově ulici, Galerie Felixe Jeneweina do místností nad restaurací U Havířů. Počítá se i se stěhováním oddělení cestovního ruchu, které by se mělo přesunout do kanceláře vedle městské policie. Město se prý bude snažit u povinných spoluúčastí co nejvíce natáhnout termíny a investice tak rozložit.

„Pro letošní rok jsme situaci ustáli, měli jsme dostatečnou rezervu a přes 25 milionů korun jsme dostali od vlády na obyvatele. Jaký bude příjem příští rok nevíme, zatím pracujeme jen s nějakými predikcemi, v současné době je propad kolem jedenácti procent, očekáváme ale, že příští rok to bude mnohem víc, zhruba kolem 16 procent,“ doplnil ke konkrétním částkám starosta.

Připravovaný rozpočet Kutné Hory na rok 2021



- Město Kutná Hora počítá na rok 2021 s rozpočtem přesahujícím 500 milionů korun.



- Propad v rozpočtu by kvůli koronavirové krizi mohl být podle současných odhadů až šestnáctiprocentní.



- Šetřit se bude zejména na provozních výdajích a investicích; až do roku 2023 by se tak měla například protáhnout oprava a instalace nových protipožárních sirén.



- Naopak šetřit město nechce na plánovaných opravách komunikací a chodníků; do nich by chtělo investovat 10 milionů korun; opravy by se tak měly dočkat komunikace na Kaňku, v Gruntecké ulici by měl vzniknout nový chodník k nové zástavbě na Třešňovce.