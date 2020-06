ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Co pro vás bylo jako nemocnici v době karantény nejtěžší a za co jste naopak vděční?

Během jednoho víkendu jsme převrátili nemocnici vzhůru nohama. Během pár hodin jsme vybudovali nové infekční oddělení, které bylo schopno přijmout až 17 pacientů s podezřením na nemoc Covid19. Měli jsme připravenou rezervu v rozšíření o dalších 20 lůžek. Tři lůžka měla zajištěnou úplnou plicní ventilační podporu, všechna lůžka byla vybavena oxygenoterapií. Sestavili jsme týmy lékařů a sester pracujících v režimu 24 hodin denně v ochranných oblecích.

Myslel jste v tu chvíli na ekonomickou stránku celé věci?

Bylo těžké vypnout ekonomické myšlení a neohlížet se, co tato opatření budou stát, kdo je zaplatí, zda nás to ekonomicky úplně nezničí. Tato otázka není konečně dodnes vyřešena. Vděčni jsem v prvé řadě našim zaměstnancům, bez jejich nasazení a pochopení by to vše nebylo reálné. Zpruhou pro nás byla také podpora občanů, v počátcích roušky, dezinfekce, to když jsme chytali počáteční dech a neměli jsme téměř vůbec žádné ochranné pomůcky. Potom obrovská pomoc dobrovolníků, bez nich by jsme řadu věcí nedávali.

Domníváte se, že situace spojená s pandemií koronaviru nějakým způsobem změnila nebo změní české zdravotnictví?

To se vše teprve ukáže, impulsů je zde řada. Třeba se projevil význam existující sítě nemocnic. Nemám detailní přehled o celé republice, ale v našem regionu jsme se dobře doplňovali s Oblastní nemocnicí v Kolíně, každá potvrdila svoji roli. Je zde dobrá příležitost zamyslet se nad naším zdravotnictvím, zamyslet se nad tím jakého ho chceme do budoucna mít, jak kvalitní a dostupnou péči chceme a kolik jsme připravení za ní zaplatit.