Když Dobrovolnické centrum Oblastní charity Kutná Hora informovalo, že chybí v nemocnici a na poliklinice v Čáslavi roušky, oslovila je zakladatelka RůznoRadosti Jana Teklová s nabídkou propagace a organizace akce. A tak začala spolupráce s Terezií Tichou, vedoucí Rodinného centra Kopretina v Čáslavi, které Oblastní charita Kutná Hora spravuje. K nim se přidala i Anna Kateřina Poživilová - ta pak šila dětské ústenky, které chyběly jak na pediatrickém oddělení, tak v ordinaci.

Následně se připojilo pár dalších dam, které šijí doma, a sešlo se 290 kusů roušek, což mile překvapilo i dětskou doktorku Andreu Vánišovou. Bylo skvělé, že už tam bylo pár i s dětskými motivy. „Mile ji to zaskočilo, nevěděla, jak by se mohla odvděčit. Tak jsem jí odvětila že právě tím, co dělá - že dál ordinuje, protože my maminky ji pro své děti, kdyby bylo třeba, potřebujeme,“ ocenila odvahu dětské doktorky Jana Teklová a pokračovala: „U předávání roušek mě napadlo se jí zeptat, jak jsou na tom vlastně malé děti v nemocnici, sama totiž doma jednoho prcka mám. A tak vznikla dohoda, že se udělá ještě 50 ks roušek přímo na míru pro děti, protože klasické velké jsou pro ně nepraktické. Že se našijí výjimečně s gumičkou, aby si to děti zvládly nasadit i samy. A tak se rozjel další moc pozitivní kolotoč spolupráce, kdy jsem o šití roušek požádala Annu Poživilovou, která se přidala přes výzvu Rodinného centra Kopretina, a ta neváhala ani minutu. Měla doma krásné látky s dětskými motivy, další látku s autíčky věnovala Petra Kobelová z Vrdů, gumičky darovala má sestřenice a ještě přiobjednal další gumičky můj manžel, který pak hotové roušky vyzvedl a předal.“

Je to spolupráce několika lidí, takový rozjetý vlak dobré vůle a odhodlání, poháněný energií lidí s dobrým srdcem, kteří se snaží pomoc tam, kde je to nyní potřeba, a vidí v tom smysl. Na začátku se do toho vložilo obrovské množství energie, takže je z čeho čerpat a je možné si dát na chvíli pauzu a zase se přidat.

Do výroby ústenek se už zapojily členky Rodinného centra Kopretina Terezie Tichá, Monika Vítková, Dana Hamsová, přidávají se průběžně Jana Kholová, Květa Vraná, dále Anna Kateřina Poživilová, Marie Krátká s Klárou Horkou. Několik roušek dodaly také salon Ambiente - půjčovna společenských šatů v Čáslavi, Renata Lebedová, Božena Kroužilová, Lenka Vojáčková. Látky darovalo několik dobrovolníků, se svozem pomáhal Jan Hlavín, roušky pak sváží a rozváží manžel Jany Teklové, Miloš Tekl. Materiálem na roušky přispělo i Dobrovolnické centrum Oblastní Charity Kutná Hora a také obchod Látky U Jáji v Čáslavi.

„Celkem se našilo už k tisíci roušek, které byly rozděleny kromě jiných i mezi Městskou nemocnici Čáslav, Domov důchodců v Čáslavi, Alzheimer centrum Filipov a Polikliniku Čáslav. Marie Krátká je předává přímo do nemocnice a ostatní dámy šijí také ještě blízkým i do dalších institucí. A samozřejmě šije X dalších dobrovolníků, kterým patří také veliké díky,“ zakončila Jana Teklová.