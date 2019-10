„Doposud jsme vylovili samé menší rybníky, ty největší, které máme na chov tržní ryby – Nedovedlo a Zbožňov – výlov čeká až v listopadu. S množstvím vylovených ryb to ale zatím vypadá dobře, uvidíme,“ uvedl Stanislav Peroutka z Městských lesů a rybníků Kutná Hora.

Zatímco rybník Nedovedlo, který přijde na řadu 7. listopadu, by měl vydat 11 tun ryb, Zbožňov, který sezonu podzimních výlovů na Kutnohorsku 14. listopadu ukončí, by do rybářských sítí měl poslat až 17 tun živých ryb.

Množství ryb na trhu by podle Stanislava Peroutky neměl negativně ovlivnit ani herpes virus, který se v srpnu objevil v rybníku Medenice. Rybáři tehdy museli zlikvidovat celou sádku kaprů a štik, šlo přibližně o 7 tun ryb.

„Pokud by byl ryby nedostatek, odkoupíme ryby od našich partnerů. Ryb pro zákazníky bude dostatek,“ vysvětlil Stanislav Peroutka s tím, že rybářství v městských lesích a rybnících se událost nedotkne ani po ekonomické stránce. „Ztráty, stejně jako náklady spojené s likvidací ryb i sanací rybníka, nám uhradí ministerstvo životního prostředí,“ uvedl Peroutka.

Za kapra na vánoční stůl si letos lidé na Kutnohorsku pravděpodobně nepřiplatí. Městské lesy a rybníky totiž zdražování neplánují, vše prý ale bude záležet na tom, s jakou cenou ryb přijdou velká rybářství. „Pokud by chtěla výrazně zdražit, museli bychom i my cenu přizpůsobit,“ uzavřel Peroutka.

Termín podzimních výlovů

31. října 2019: Vidlák, Černíny

31. října 2019: Pastvický, Zdeslavice

5. listopadu: Pazderna, Červené Pečky

7. listopadu: Nedovedlo, Červené Janovice

12. listopadu: Žouský, Červené Janovice

14. listopadu: Zbožňov, Senetín