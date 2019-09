Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kolíně (ÚZSVM) jim ve výběrovém řízení s aukcí prodal dva pozemky o celkové výměře 5143 metrů čtverečních za 300 tisíc korun. ÚZSVM převzal tyto pozemky od Státního pozemkového úřadu. „Pozemky tvoří břeh, přístup k vodní ploše a z části jsou vodní plochou pískovny v Žehušicích,“ uvedl Andrej Bančanský z ÚZSVM.

Menší pozemek slouží jako písčitá cesta podél břehu pískovny a je z jedné strany porostlý travinou s nálety dřevin. Větší pozemek slouží jako břeh vodní plochy a dále zasahuje i do vodní plochy.

„Já jsem neskutečně šťastný. Bylo to pro nás velmi složité. Požádali jsme Státní pozemkový úřad o odkup pozemků, ten to ale odmítl a prodej šel do aukce,“ vysvětlil předseda SHMO Josef Opasek. Podle něj se místní rybáři obávali hlavně spekulantů, kteří by pozemky mohli odkoupit a de facto jim tak znemožnit přístup k vodě.

Do výběrového řízení s vyhlášenou minimální kupní cenou 201 tisíc korun se přihlásili celkem čtyři zájemci, kteří v následné aukci navýšili cenu až na rovných 300 tisíc korun. Vítězem se nakonec stala právě místní rybářská organizace. Zájem rybářů byl veliký, neboť břeh vodní plochy je pro přístup k vodě a chytání ryb strategický.